Padre e hijo paranaenses serán juzgados por el presunto contrabando de una Ferrari

El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó en junio de 2026 el inicio del juicio contra padre e hijo paranaenses acusados del contrabando de una Ferrari.
Luego de más de una década de proceso judicial, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió avanzar con el juicio oral contra un padre e hijo paranaenses acusados de presunto contrabando, en una causa vinculada a la importación y nacionalización de una Ferrari, uno de los vehículos más exclusivos del mercado automotor.
La decisión fue adoptada el 30 de diciembre por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien rechazó los planteos defensivos que solicitaban el cierre de la causa por el paso del tiempo. De este modo, el tribunal fijó la audiencia de debate para el 19 de junio de 2026, a las 9.30, en la sede del Tribunal Oral Federal de Paraná.
Los imputados son J.C.F. y su padre, S.D.F., ambos oriundos de Paraná, quienes llegarán a juicio acusados de haber utilizado un régimen de excepción para nacionalizar una Ferrari modelo 360 convertible, año 2002, valuada entre 70.000 y 120.000 dólares.
El origen de la causa y la denuncia aduanera
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 13 de noviembre de 2012 por el entonces administrador de la Aduana de Paraná, Rodolfo Hugo Campagnaro. En esa presentación se cuestionó la legalidad del trámite que permitió el ingreso del vehículo al país bajo un régimen aduanero excepcional.
La normativa vigente autoriza la importación de vehículos usados únicamente en casos específicos, como el retorno definitivo de ciudadanos argentinos que hayan residido en el exterior durante al menos un año, o la radicación permanente de ciudadanos extranjeros. Según la acusación, esas condiciones no se habrían cumplido en este caso.
De acuerdo con el requerimiento fiscal de elevación a juicio, J.C.F. habría simulado la condición de ciudadano argentino residente en el exterior que regresaba al país de manera definitiva, lo que le permitió acceder a un tratamiento aduanero más favorable del que realmente correspondía.
La maniobra atribuida al padre e hijo paranaenses
Siempre según la imputación, la maniobra habría sido concretada con la intervención directa de S.D.F., quien representó a su hijo y continuó el trámite administrativo hasta lograr la nacionalización definitiva del automóvil.
Las conductas atribuidas al padre e hijo paranaenses fueron encuadradas en el delito de contrabando, previsto en el artículo 864 inciso b) del Código Aduanero (Ley 22.415), que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión. J.C.F. fue imputado como autor del hecho y su padre como partícipe necesario.
La defensa de J.C.F., a cargo del defensor público oficial Mauricio Zambiazzo, solicitó el sobreseimiento por considerar que la acción penal se encontraba insubsistente debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que se remonta a 2010.
El rechazo a los planteos defensivos
El planteo fue rechazado por el fiscal general José Ignacio Candioti, quien sostuvo que no existieron demoras indebidas y que el plazo de prescripción debe computarse en función de la pena máxima prevista para el delito. Además, remarcó que el último acto interruptivo ocurrió el 10 de junio de 2021, cuando se dictó la citación a juicio.
A esa postura adhirieron los abogados Mario Giachello e Ignacio Ávalos, en representación de la ARCA (exAfip), quienes señalaron que los imputados ya habían ingresado anteriormente otro vehículo usado de lujo —un Hummer modelo 2005— bajo el mismo régimen excepcional, publicó Uno.
En su resolución, la jueza Rojas consideró que, si bien el proceso fue extenso, no se acreditó que el tiempo transcurrido resulte irrazonable ni que la causa carezca de perspectivas de resolución. Por el contrario, destacó que el expediente se encuentra en condiciones de ser juzgado.