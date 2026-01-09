Operativo antidrogas en Gualeguaychú: dos detenidos y cocaína secuestrada

REDACCIÓN ELONCE
Un procedimiento por narcomenudeo se desplegó este viernes en el barrio Quijano, donde se realizaron dos allanamientos con resultados positivos. Elonce pudo confirmar que hubo personas detenidas, secuestro de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Operativo en Gualeguaychú: dos detenidos y cocaína secuestrada. Un operativo contra el narcomenudeo en barrio Quijano, se concretó durante la tarde de este viernes, en la zona sur de Gualeguaychú, con el aislamiento de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Julio Irazusta y Laxade. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación judicial en curso.
De acuerdo a la información oficial, se llevaron adelante dos allanamientos en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, que regula y sanciona el microtráfico de estupefacientes. La investigación estuvo encabezada por la fiscal Natalia Bartolo, con intervención de fuerzas policiales especializadas.
Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 41 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 12,7 gramos. Además, se incautó dinero en efectivo por un monto de 160.600 pesos y cinco teléfonos celulares, elementos considerados de interés para la causa.
En el lugar fueron identificadas cinco personas —dos hombres y tres mujeres— y se procedió a la detención de dos de ellas: un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
Del operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental, junto al Grupo Especial, quienes coordinaron las acciones para garantizar la seguridad del procedimiento y el cumplimiento de las medidas judiciales.
Desde la fuerza policial indicaron que la investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la actividad de narcomenudeo en la zona y establecer posibles vínculos con otras redes de distribución.