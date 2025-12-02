Nene fue asesinado en Tucumán: el adolescente sospechoso fue quien “llamó al 911”

Este lunes, Villa 9 de Julio, popular barrio de San Miguel de Tucumán, se encuentra conmocionado tras confirmarse la muerte de un niño de 10 años, que habría sido asesinado por otro de 16.

A horas del crimen, la Justicia dio detalles de lo que ocurrió durante los primeros momentos del amanecer del primer día de diciembre. Según se supo, la víctima vivía junto a dos hermanos de 15 y 11 años en la casa de su tío abuelo de 65. Según informaron los investigadores, habían quedado a cuidado de su pariente porque la madre los habría abandonado y por la muerte de su padre.

El sospechoso del crimen era amigo de los hermanos. Los vecinos dijeron que era común verlos jugar juntos todos los días. El domingo por la tarde estuvieron divirtiéndose por el barrio y, como lo hacía normalmente, el supuesto autor del crimen se quedó a dormir en la casa de la víctima.

Alrededor de las 7 de la mañana, el adolescente, presunto auto del hecho, llamó al Servicio de Emergencias 911 para contar que algo malo había ocurrido. En dicha llamada, el joven habría manifestado que “se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida”. Finalmente les indicó a los policías cuál era su ubicación. Rápidamente el jefe de la Dirección General de Investigaciones, Miguel Carabajal, dio intervención a la División de Homicidios.

Fue así que un equipo de efectivos, dirigidos por Susana Montero y Leonardo Robles, primero buscó al adolescente y luego se presentó en el domicilio donde residía la víctima.

Al llegar le explicaron a su tío abuelo la llamada que recibieron y, con su autorización, se dirigieron hacia el fondo de la vivienda donde está la habitación en la que dormían los hermanos. Cuando intentaron despertarlos solo dos de los tres hermanos reaccionaron. Al revisar al tercero, sospecharon que podría estar sin vida. Los médicos del servicio 107 confirmaron su deceso.

El personal policial comenzó a trabajar junto al personal del Equipo de Investigaciones Fiscales (Ecif) en la escena del crimen y entrevistando a posibles testigos para reconstruir la cronología del hecho, determinar la causa de muerte y cuántas fueron las personas involucradas. El médico forense, al examinar a la víctima constató que presentaba en el cuello escoriaciones compatibles con marcas por estrangulamiento manual y escoriaciones en la mano izquierda.

En paralelo a la requisa, los allegados del adolescente de 16 años desconocían el paradero del sospechoso. La hermana del joven contó que regresó a su casa aproximadamente a las 7 y, visiblemente alterado, le dijo a su madre que había “cometido un error”. Luego se retiró del domicilio. “Él abrazaba a mi mamá y le pedía perdón. Estaba vestido todo de negro cuando salió. No sabemos nada de él”, relató ante los medios de prensa presentes.

La mujer también contó que su hermano había estado en tratamiento psicológico debido a episodios previos de angustia, aunque aseguró que “no era violento”. “Cuando se sentía mal solía salir a caminar para calmarse”. En el transcurso de la mañana, la joven dijo que su hermano se comunicó con ella y le habría pedido que la familia se fuera a vivir a otro lugar. También dijo que el adolescente le habría enviado mensajes a una tía de Buenos Aires expresando intenciones de quitarse la vida y pidiendo perdón.

Una vez que el fiscal Pedro Gallo estuvo al tanto de la situación, dispuso que el menor fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD). Allí, fue atendido por los profesionales que deberán realizar un informe para que se resuelva su situación procesal. Por lo pronto, se encuentra aislado de otros adolescentes. Hasta el momento no hay información oficial que confirme que el sospechoso haya sufrido alguna patología o trastorno mental.

Por otro lado, se ordenó realizarle un análisis al hermano de 15 años de la víctima. Esto se debería a que, según informaron fuentes cercanas al caso, el adolescente de 15 estaba durmiendo junto a la víctima en la misma cama, y el sospechoso junto al niño de 11 años.

Además, de acuerdo a lo informado por La Gaceta, se supo que, de acuerdo a las primeras examinaciones, el menor de 10 años no habría presentado signos que permitan sospechar que haya sido víctima de un ataque de abuso sexual. Sin embargo, el médico de la Policía recomendó practicarle una autopsia debido a la rigidez que presentaba su cuerpo.

Gabriela, madre de uno de los amigos del niño fallecido, describió la escena visiblemente conmocionada. “Es muy shockeante. Nunca imaginás que pueda pasar algo así entre chicos. Son muy buenos, muy educados. Todos los vecinos los queremos y los ayudamos”. La mujer aclaró que los pequeños “eran muy protegidos por todos” y que nunca se los relacionó con problemas en el barrio. “Era un grupito de entre 10 y 15 chicos de entre 8 y 15 años que se junta todos los días en la cuadra a jugar, como en todo barrio. No podía creer que haya pasado esto”, agregó. (El Tucumano)