Murió una beba en Santa Elena e investigan las circunstancias del deceso

La beba estaba internada desde la mañana con un cuadro de deshidratación y náuseas. Falleció cuando iba a ser derivada desde Santa Elena a Paraná y la Fiscalía de La Paz ordenó la autopsia para determinar las causas que rodearon al deceso.
Murió una beba en Santa Elena.
Una beba de 10 meses falleció este viernes por la tarde en el Centro Pediátrico de Santa Elena, luego de sufrir una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio, publicó La Sexta. Según se informó, la pequeña se encontraba internada en el sector de Guardia desde las 9:30 de la mañana, cuando fue ingresada por su madre, domiciliada en el barrio Martín García. Al momento de la admisión, presentaba un cuadro de “transgresión alimentaria, deshidratación y náuseas”, de acuerdo a lo consignado en el registro del nosocomio.
Cuadro clínico y antecedentes
La madre de la beba manifestó al personal de salud que, durante la jornada previa, la menor había estado “vomitando todo el día”, tras haber ingerido alimentos y bebidas que no correspondían a su edad. Según relató, familiares le habrían dado cordero, ensalada de frutas y mate tereré.
Durante varias horas, el equipo médico intentó estabilizarla y realizar los estudios correspondientes, pero el cuadro clínico se fue agravando. Ante la complejidad de la situación, se resolvió su derivación al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, centro de mayor complejidad.
Sin embargo, cuando la beba era ingresada a una ambulancia para concretar el traslado, sufrió una descompensación severa que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el centro asistencial.
Intervención judicial
Tras el deceso, tomó intervención la Fiscalía de La Paz, que dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte. El estudio forense se llevará a cabo en la Morgue Judicial de Oro Verde.
Además, el fiscal interviniente ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas el secuestro de documentación médica del Centro Pediátrico Materno Infantil y la toma de declaraciones testimoniales a las personas vinculadas al caso.
Desde la Jefatura Departamental La Paz confirmaron a Elonce que la investigación se encuentra en pleno desarrollo bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de La Paz, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la beba.