Motociclista chocó contra una garita y murió aplastado por los escombros.

El joven de 33 años impactó contra una parada de colectivos en Pozuelos, Santiago del Estero, y sufrió lesiones fatales. La Justicia investiga las causas del siniestro y ordenó peritajes.
Un joven motociclista murió al protagonizar un violento accidente de tránsito mientras circulaba por la Ruta Provincial 93, pasado el mediodía del martes en Santiago del Estero: Al llegar a la altura de la localidad de Pozuelos, se estrelló contra una garita de colectivos, provocando un impacto devastador.
El fatal siniestro vial ocurrió pasadas las 15, en el interior del departamento Río Hondo, donde por causas que se tratan de establecer un joven -identificado como Adrián Alberto González, de 33 años, residente en esa localidad- colisionó contra la construcción de cemento.
Según informó la policía que trabajó en el lugar de la tragedia, la víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150cc y, por motivos que la Fiscalía busca determinar, impactó contra la parada de colectivo.
Rescate y fallecimiento
A causa del brutal golpe, la víctima derrumbó con su rodado la garita y los escombros cayeron sobre su cuerpo, dejándolo casi “sepultado”. Inmediatamente, personal de la Comisaría 58 llegó al lugar junto con una ambulancia del hospital de tránsito de El Charco.
Al constatar que el motociclista estaba atrapado bajo el cemento, los uniformados removieron los escombros y lograron rescatarlo. Allí, los paramédicos confirmaron que no presentaba signos vitales.
Con esa información, los efectivos solicitaron la presencia de personal de Criminalística. Mientras trabajaban en el sitio, una enfermera que se presentó con un estetoscopio midió signos y aseguró que el hombre tenía pulsaciones muy bajas, por lo que fue trasladado de urgencia al CIS de Las Termas.
Peritajes e investigación
Al ingresar al nosocomio, los médicos de guardia confirmaron que llegó sin signos vitales, presentando fractura de cráneo y otorragia, lesiones que resultaron fatales. Además, los profesionales indicaron que el motociclista presentaba aliento etílico.
La fiscal de turno, Dra. Daiana Pérez Vinces, ordenó que peritos de la División Criminalística de la Departamental 6 lleven a cabo las tareas de rigor para establecer la mecánica del impacto y las causas del accidente.
También dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial para ser examinado por el médico forense, mientras que la motocicleta quedó secuestrada de manera preventiva. (Con información de El Liberal)