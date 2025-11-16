Los estremecedores datos de la autopsia de la psiquiatra asesinada en La Plata

La autopsia de la psiquiatra asesinada en La Plata confirmó que Virginia Franco murió desangrada tras luchar por su vida. Investigan un homicidio en ocasión de robo.
La autopsia de la psiquiatra asesinada en La Plata reveló detalles estremecedores sobre la violencia con la que fue atacada Virginia Franco, la profesional de 68 años hallada muerta en su casa de City Bell. El informe médico confirmó que la mujer intentó defenderse y que falleció desangrada a causa de un profundo corte en el cuello, lo que derivó en un shock hipovolémico letal.
“Perdió mucha sangre”, afirmó una fuente judicial a TN, mientras que otro de los datos clave del estudio forense indica que la víctima tenía múltiples cortes en sus manos y antebrazos, compatibles con maniobras defensivas. “Lo que indica que intentó protegerse del ataque. Fue una muerte violenta”, agregó la misma fuente. El escenario encontrado por los investigadores profundiza la hipótesis de un crimen cometido en medio de un robo: la vivienda estaba completamente revuelta y faltaba su celular.
Estas evidencias motivaron que el expediente pasara de investigar una muerte dudosa a caratularse como “homicidio en ocasión de robo”. Para los pesquisas, el móvil del crimen sería económico y el agresor habría actuado con un alto grado de violencia física.
El hallazgo y la primera línea de investigación
El asesinato de Virginia Franco salió a la luz el sábado cuando un amigo de la mujer llamó al 911 después de encontrarla sin vida. El hombre se acercó a la vivienda ubicada en Cantilo entre 15A y 17, en City Bell, luego de no poder comunicarse con ella y halló una escena brutal: el cuerpo de la psiquiatra tendido sobre un charco de sangre.
Por la cercanía que tenía con Franco, y porque manejaba sus cuentas bancarias, el amigo fue demorado de manera preventiva. Sin embargo, después de ser entrevistado por los investigadores, fue liberado al no hallarse motivos suficientes para vincularlo directamente con el crimen.
Según confirmó la fuente judicial consultada, el hombre “no está siendo investigado —al menos por el momento—”, aunque su testimonio y sus movimientos siguen bajo análisis dentro de la reconstrucción temporal del hecho.
Cámaras, rastros y la búsqueda del agresor
Mientras la autopsia aporta datos vitales sobre la mecánica del asesinato, la policía continúa trabajando en el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar posibles sospechosos. Tanto las cámaras públicas como las privadas de la zona están siendo analizadas para rastrear los movimientos previos y posteriores al crimen.
Los investigadores intentan determinar si la psiquiatra conocía a su agresor o si se trató de un robo improvisado. Las marcas de defensa y la violencia del ataque sugieren que la víctima habría sorprendido al ladrón dentro de su casa o que se habría resistido al robo.
El análisis de huellas, el faltante del celular y la revisión de movimientos financieros serán claves para avanzar hacia una hipótesis firme. Mientras tanto, el caso conmociona a la comunidad de City Bell, donde Virginia Franco era una figura muy apreciada por su trayectoria profesional y personal. (con información de TN)