Liberaron a un pitbull durante pelea entre familias en Paraná y una mujer resultó herida

REDACCIÓN ELONCE
Una discusión entre dos familias derivó en un violento episodio: un grupo liberó un pitbull contra una pareja y una mujer sufrió cortes. Elonce repasa cómo intervino la policía y qué medidas se tomaron tras el ataque.
Un grave incidente se registró durante la tarde en barrio Paraná XVI, donde un conflicto entre dos familias derivó en un ataque con un perro de raza pitbull y el uso de armas blancas. Personal de Comisaría Decimosexta y de la Guardia Especial intervino en el lugar luego de que vecinos alertaran sobre la situación.
Según informaron fuentes policiales, un grupo compuesto por dos adultos, un menor y el perro pitbull de la familia, llegó al domicilio de los otros vecinos con los que mantienen un conflicto.
En la vivienda se encontraban una mujer y un hombre, sorprendidos por la irrupción del grupo atacante, se indicó a Elonce.
Sin mediar palabra, los agresores soltaron al animal con la intención de que atacara a las personas presentes.
La mujer sufrió heridas punzantes
Como consecuencia del ataque, la mujer resultó lesionada. El animal la alcanzó y, en medio del forcejeo, recibió dos heridas corto punzantes: una en su brazo y otra a la altura de las costillas. Aunque las lesiones generaron preocupación en un primer momento, se constató que no revestían gravedad y la víctima fue asistida por personal médico.
Mientras tanto, los agresores huyeron rápidamente del lugar tras la agresión. Sin embargo, el personal policial inició un rastrillaje en la zona y logró interceptar al menor involucrado, quien portaba un cuchillo al momento de ser demorado.
Intervención judicial
Tras la detención del adolescente, los efectivos comunicaron la situación a la fiscal de menores, quien dispuso el traslado del joven a la División Minoridad para su correcta identificación y resguardo. En paralelo, se avanzó en la identificación del resto de los implicados para continuar con las actuaciones correspondientes.
El violento episodio generó alarma en los vecinos del barrio, quienes destacaron la rápida actuación de la policía para evitar que la situación escalara aún más. Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y evaluar posibles medidas judiciales.