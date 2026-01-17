Le robó el auto al padre en Paraná y vendió las ruedas, batería y alternador

El acusado, que tenía medidas restrictiva, sustrajo el vehículo durante la madrugada, vendió autopartes y quedó detenido.
Un hombre le robó el auto al padre y fue detenido este sábado en Paraná luego de vender partes del rodado.
Según se informó a Elonce, durante la mañana el propio involucrado se presentó en Comisaría Sexta y manifestó que, en horas de la madrugada, había sustraído el vehículo de su padre, aprovechando que el rodado no contaba con medidas de seguridad. Posteriormente, indicó que trasladó el automóvil hasta la zona de Bajada Grande, donde vendió varias autopartes.
Entre los elementos comercializados se encontraban cuatro ruedas, la batería y el alternador. Ante esta situación, el personal policial realizó las verificaciones correspondientes y entrevistó al propietario del vehículo, quien confirmó lo relatado y formalizó la denuncia.
El padre del acusado agregó además un dato relevante para la causa: su hijo posee medidas restrictivas vigentes, las cuales rigen hasta el 22 de febrero de 2026, lo que agravó la situación judicial del implicado.
Minutos después de la denuncia, un móvil policial informó que, tras un llamado telefónico, logró localizar el automóvil sustraído. Fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia.
El fiscal interviniente dispuso que el hombre quedara alojado en la Alcaldía de Tribunales, imputado por los delitos de hurto de vehículo y desobediencia judicial. Asimismo, se ordenó que el automóvil recuperado sea restituido a su legítimo propietario.