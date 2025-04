Julián Christe rompió el silencio: afirmó que Julieta Riera “se cayó” y contó su versión

Julián Christe, acusado por la muerte de Julieta Riera, habló por primera vez desde su lugar de detención domiciliaria. El joven había sido condenado en 2022, pero la sentencia fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Se recordará que, en octubre del año pasado, las partes involucradas en la causa habían acordado suspender el trámite del proceso. Esta decisión fue tomada a la espera de una resolución de la Corte Suprema respecto de tres recursos de queja presentados tanto por la Fiscalía y la querella como por la defensa.

Actualmente, espera un nuevo juicio y decidió contar su versión de los hechos en una entrevista con Elonce.

“Sentía que todo el mundo me quería matar”

Sobre el tiempo transcurrido entre la muerte de Riera y la actualidad, Julián Christe manifestó que “lo he vivido terrible obviamente y al principio no entendía nada. Cuando me llevaron a la cárcel estuve casi tres años, sentía que todo el mundo me quería matar, sobre todo, por lo que se lanzó en los medios de comunicación, a partir de que el médico forense Héctor Brunner no fue al lugar del hecho y en la autopsia, que se hizo medio a la carrera, describió heridas compatibles con estimas inguinales, con ciertas presiones digitales, y luego se retractó”, sostuvo.

Al respecto, Christe cuestionó: “Después (el forense) dijo que esas lesiones, podían haber sido por la red de contención contra la que se golpeó Julieta, el toldo, los caños contra los que le quedó el cuello atrapado. Y bueno, ya los testigos fueron a hablar contaminados, suponiendo que eso había sido un femicidio”, relató.

Asimismo, acotó que “estábamos en pandemia y veníamos ya de otro femicidio que había sucedido, y creo que la fiscalía no le dio la suficiente atención. Así fueron sucediendo las cosas. Hoy en día hace 5 años que no salgo a la calle”, remarcó Christe al hablar con Elonce.

“Vi sus piernas irse hacia atrás”

Al ser consultado por lo sucedido en la madrugada del 30 de abril de 2020 en el edificio de calle San Martín, donde cayó Julieta Riera desde un octavo piso, Christe explicó: “Obviamente los dos habíamos consumido alcohol. Ella tenía un poco más de alcohol en sangre que yo, pero estábamos lúcidos. Estuvimos teniendo relaciones sexuales en el sillón que está frente al balcón. Le quité los lentes, me pidió que los buscara y cuando volví del baño, ya no estaba sentada en el sillón”, dijo al programa GPS.

“Me quedé mirando para el sillón y buscando los lentes, que dicho sea de paso, después se encontraron debajo del sillón. Y cuando me di vuelta escuché que dijo ‘Juli’ y vi las piernas que se fueron hacia atrás. Esa fue la forma en la que se cayó”, relató en su versión sobre el momento de la caída de su novia, Julieta Riera.

Christe añadió: “Si usted mira estadísticas de personas jóvenes de entre 18 y 24 años que se caen de balcones, está lleno de estadística. No sé, la gente quizás no quiere creer que ella se haya caído, pero es la realidad. Eso la verdad. Me quedé mirando hacia afuera y pensando que si lo que acababa de pasar era cierto o no”, afirmó.

Julieta Riera y los gráficos que se expusieron en el juicio.

“Uno entra en piloto automático”

Consultado sobre por qué no pidió ayuda inmediatamente, Christe respondió: “Cuando los momentos suceden, uno se queda paralizado, le suceden ciertas cosas, entra como en un piloto automático. Yo no tenía celulares en ese momento. Si yo lo hubiese querido auxiliar tendría que haber bajado por el balcón con una cuerda. Creo que, si me hubiese acercado a ella, hubiesen dicho que bajé a rematarla”.

Sobre su desplazamiento luego del dudoso hecho, Christe aclaró: “No me fui a la casa de mi madre. Salí, busqué a la policía que estaba siempre en la esquina, no vi ningún auto de camino y la comisaría más cercana era la Central. Pasé a avisarle a mi madre, no fui a buscarla. Si ven las cámaras del departamento, ven que entro corriendo y salgo corriendo, se puede ver que estoy apurado por ir la policía, de hecho, fui a la policía y les dije a la jefatura central y les dije que me sigan hasta el departamento”, sostuvo al dialogar con Elonce.

Juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio.

Cuestionamientos a las pruebas del juicio

Respecto a las pruebas presentadas en el juicio y en especial, de los anteojos que supuestamente estaban rotos por algún golpe, Christe sostuvo: “En realidad no es que los anteojos estaban rotos. Julieta tenía un problema severo de la visión. Uno de los lentes era particularmente más grande y pesado que el otro. La patilla estaba floja, no estaba rota ni quebrada. Al principio de los informes dicen que no hay ninguna mancha de sangre, luego el fiscal agregó que tenía sangre, pero no se podía saber si era sangre o no, ni su tipo”, explicó sobre la controversia de los anteojos rotos de Julieta Riera.

Sobre las lesiones que presentaba el cuerpo de Julieta Riera, Christe afirmó: “Son lesiones que se produjo durante la caída. Contra la red de contención en la cara, contra el toldo metálico se golpeó, giró el cuerpo y cayó contra una reja. El cuello quedó atrapado. Incluso había fluido en los barrotes que no se estudió y no se sabe qué es. Tampoco se hizo una biopsia para saber si las lesiones eran previas”.

A la espera de un nuevo juicio

Finalmente, Christe hizo referencia a una grabación que fue utilizada como indicio de violencia previa. En dicho documento, se advertía que había roto un monitor del edificio debido a una violenta reacción: “Lo del monitor fue tres meses atrás, estaba con el portero, bajé a buscarlo y no lo encontré. Cualquier persona que tiene un mal día puede azotar la puerta del auto, pero eso no tiene nada que ver con el caso”, afirmó.

Al concluir, el joven acusado por la muerte de su pareja, reiteró su posición: “Decido hablar ahora porque vi la publicación en Elonce que decía que estaba condenado a prisión perpetua, y eso no es así. El juicio fue anulado y la condena también. Además, no tengo ningún problema con que me pregunten lo que quieran, no tengo ningún problema, porque no tengo nada que esconder”, señaló.