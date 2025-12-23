Intentó incendiar la casa de su ex: lo hallaron exaltado y con un encendedor

Vecinos alertaron a la Policía por un joven exaltado que portaba un hierro y un encendedor mientras se iniciaba un incendio en Crespo. El sospechoso fue demorado, se activó el protocolo de salud mental y la Justicia avanzó con pericias y denuncias.
Efectivos de la comisaría local intervinieron en un incendio estructural registrado en la ciudad de Crespo, donde un joven fue detenido en el marco de una investigación por un presunto hecho intencional. Además de las tareas de auxilio, se instruyeron actuaciones judiciales que quedaron a disposición de la Fiscalía.
El procedimiento se inició a partir de un llamado de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de un sujeto en estado de exaltación, empuñando un hierro en la vía pública. Ante el riesgo que la situación representaba, una dotación policial acudió de inmediato al lugar indicado.
El segundo jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, explicó que al arribar al sector señalado no lograron visualizar inicialmente al joven denunciado. Sin embargo, en la misma cuadra advirtieron una densa cortina de humo que salía desde la planta alta de un complejo de departamentos.
Al aproximarse al inmueble, los uniformados se encontraron con el inquilino del lugar descendiendo por una escalera externa, portando un hierro y un encendedor en sus manos. En ese contexto, el joven fue inmediatamente demorado y se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, que llegaron con rapidez para controlar el fuego.
Sin personas afectadas
De acuerdo a lo informado, se constató que al momento del incendio no había personas dentro del departamento. La ex pareja del detenido y un menor se habían retirado del lugar días antes, lo que permitió descartar la existencia de víctimas y concentrar la intervención en los daños materiales provocados por el fuego.
Esta circunstancia llevó tranquilidad a los intervinientes, ya que no fue necesario realizar tareas de rescate, mientras se avanzaba con las diligencias judiciales correspondientes, informó Estación Plus.
Salva detalló que el fiscal Bruno Gambino avaló la activación del Protocolo de Salud Mental sobre el demorado. En consecuencia, el joven fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís, donde los profesionales médicos determinaron que se encontraba en condiciones de cumplir con la detención ordenada por la Justicia.
Posteriormente, el acusado fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, una vez cumplidas las diligencias de rigor. Horas más tarde, la ex pareja del joven radicó la denuncia correspondiente, que tramitará ante la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual.