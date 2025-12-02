Intentaban hacer peligrosa conexión clandestina de luz en Paraná y fueron demorados

REDACCIÓN ELONCE
Tres hombres fueron sorprendidos por la Policía cuando intentaban realizar una conexión ilegal al tendido eléctrico en una esquina de Paraná. Se dispuso que se los identificara y que quedaran supeditados a la causa en trámite.
Durante la tarde de este martes, un llamado al 911 alertó sobre una situación de riesgo en la intersección de Miguel David y Gobernador Parera, en Paraná. Vecinos informaron que un grupo de personas estaba manipulando los cables del tendido eléctrico con el objetivo de realizar una conexión clandestina de energía.
De inmediato, personal de la Comisaría Decimoquinta se dirigió al lugar y, al llegar, observó a dos hombres que sostenían una escalera, mientras un tercero intentaba conectar los cables eléctricos. La maniobra representaba un grave peligro tanto para los involucrados como para los vecinos del lugar.
Intervención policial y medidas
Ante la situación, los efectivos policiales procedieron a demorar a los tres individuos e informar al fiscal de turno, quien dispuso que se los identificara correctamente y que quedaran supeditados a la causa en trámite. Además, se secuestraron los elementos utilizados para la conexión ilegal, entre ellos la escalera y cables manipulados.
La Policía recordó que este tipo de acciones no solo constituyen un delito, sino que también pueden derivar en accidentes fatales debido al alto voltaje del tendido eléctrico.