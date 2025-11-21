Ingresaron a una escuela, comieron causaron destrozos en escuela rural de Concordia

REDACCIÓN ELONCE
La escuela “Mi Patria Chica”, en Colonia San Bonifacio, sufrió un grave hecho vandálico. Se confirmó que los intrusos comieron alimentos destinados a los estudiantes y dejaron daños significativos en la cocina.
Vandalismo en escuela de Concordia. Un acto de vandalismo generó preocupación en la comunidad educativa de Colonia San Bonifacio, en el departamento Concordia. Durante la madrugada o primeras horas del jueves, desconocidos ingresaron a la escuela “Mi Patria Chica” y provocaron destrozos en el sector de la cocina, además de consumir alimentos destinados a los alumnos.
La directora del establecimiento relató que el personal se encontró con el lamentable escenario al llegar por la mañana. Al ingresar al edificio, advirtieron que una puerta con candado había sido forzada y la cocina presentaba todo tipo de daños, desde elementos rotos hasta envases abiertos y restos de comida.
Los delincuentes comieron
Según la denuncia formalizada, los intrusos no sólo sustrajeron comida del comedor escolar, sino que también se tomaron el tiempo de consumir parte de los alimentos en el lugar. Posteriormente, ocasionaron daños en utensilios, mobiliario y aberturas, lo que agrava la situación por el impacto económico y funcional para la institución.
Personal de Criminalística de la Jefatura Departamental de Concordia trabajó en la escuela durante la mañana del jueves, donde levantó huellas y registró el estado general del lugar con el fin de avanzar en la identificación de los responsables. Desde la conducción escolar manifestaron la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad.
Prevén instalar cámaras de videovigilancia
Tras el hecho, trascendió que se iniciarán gestiones para que la escuela pueda contar con cámaras de videovigilancia, una herramienta que permitiría prevenir futuros episodios y garantizar mayor resguardo para el edificio, el personal y los estudiantes.
Colonia San Bonifacio es una localidad histórica fundada por inmigrantes alemanes a comienzos del siglo XX. Situada cerca de La Criolla y Los Charrúas, su identidad está marcada por el trabajo rural y el arraigo comunitario. La comunidad mantiene viva la memoria de los primeros colonos y conserva un fuerte sentido de pertenencia cultural y religiosa ligado a la figura de San Bonifacio