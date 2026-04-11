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Policiales Tragedia vial en Entre Ríos

Impresionante accidente fatal sobre Ruta 11: dos autos chocaron de frente sobre un puente

Ocurrió a la altura del puente sobre el arroyo Manantiales, en el departamento Victoria. Dos autos chocaron de frente y una conductora falleció en el lugar, se confirmó a Elonce. Hay restricción y demoras para transitar.

11 de Abril de 2026
Accidente fatal en Ruta 11 en Victoria: murió una mujer.
Accidente fatal en Ruta 11 en Victoria: murió una mujer. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Ocurrió a la altura del puente sobre el arroyo Manantiales, en el departamento Victoria. Dos autos chocaron de frente y una conductora falleció en el lugar, se confirmó a Elonce. Hay restricción y demoras para transitar.

Un impresionante accidente de tránsito con fatal resultado, ocurrió esta mañana, sobre la Ruta Provincial Nº11, en el departamento Victoria. Elonce pudo confirmar que una mujer perdió la vida en el siniestro vial, que ocurrió a la altura del kilómetro 82, en el puente sobre el arroyo Manantiales, en distrito Pajonal.

(Gentileza: Gerardo Ramon Gomez Garcia)
(Gentileza: Gerardo Ramon Gomez Garcia)

 

Según los primeros datos a los que pudo acceder Elonce, a las 10 de este sábado, un auto habría intentado sobrepasar a un camión sobre el puente y se encontró de frente con otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

El accidente involucró a un Peugeot 206, que circulaba con sentido hacia Paraná, y el cual, chocó de frente con un Peugeot 208, cuyos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al hospital Salaberry de Victoria.

 

La conductora del primer vehículo, perdió la vida en el lugar, confirmaron fuentes policiales. El impacto fue tan fuerte que, según se puede apreciar en la foto a la que accedió Elonce, el vehículo en el que se trasladaba la mujer que falleció, quedó “montado” sobre la baranda del puente.

(Gentileza: Gerardo Ramon Gomez Garcia)
(Gentileza: Gerardo Ramon Gomez Garcia)

 

Debido al impresionante accidente de tránsito, la policía que trabaja en el lugar, implementó desvíos a la circulación en la rotonda del Aeroclub (Variante Vivanco y Ruta 11), y producto de ello, se han generado demoras importantes en la circulación que se traducen en largas filas de camiones y autos.

Para quienes circulen por la zona, recomiendan que se debería transitar, directamente por Nogoyá, para llegar a Paraná, Diamante o Crespo.

 

Estiman que las pericias y trabajos en el lugar para mover los vehículos, llevarán varias horas y el tránsito podría ser interrumpido hasta las 13.

Trabajan en el lugar servicios de emergencia, Bomberos Voluntarios y policía, mientras se aguarda el informe oficial de la Jefatura Departamental Victoria y mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Temas:

accidente fatal Victoria puente siniestro vial Tránsito
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