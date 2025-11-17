 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Iban en moto, chocaron con una camioneta y una joven de 19 años falleció

La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra una camioneta en Córdoba. El conductor del rodado menor resultó herido y fue trasladado al hospital

17 de Noviembre de 2025
Iban en moto, chocaron con una camioneta y una joven de 19 años falleció
Iban en moto, chocaron con una camioneta y una joven de 19 años falleció

La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra una camioneta en Córdoba. El conductor del rodado menor resultó herido y fue trasladado al hospital

Una joven de 19 años murió este domingo en un grave accidente de tránsito registrado en la localidad de Isla Verde, departamento Marcos Juárez. El hecho ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de las calles 9 de Julio y Libertad, en Córdoba cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron de frente por causas que aún se investigan.

 

Según informó la Policía de Córdoba, la joven viajaba como acompañante en una moto Corven 110 cc conducida por un hombre de 29 años.

 

Fallecimiento en el lugar

Tras el impacto, un servicio de emergencias arribó a la escena y constató que la joven había fallecido de manera inmediata. El conductor de la moto sufrió lesiones en la pierna izquierda y fue trasladado al hospital local para su atención.

 

Los primeros datos indican que la motocicleta impactó contra una camioneta Fiat Toro, guiada por una mujer de 48 años. En el lugar trabajaron agentes policiales y personal sanitario.

 

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar cómo se produjo la colisión. Policía Judicial llevó adelante pericias en el sitio del siniestro, mientras se tomaban declaraciones a testigos y se recopilaban datos que permitan esclarecer la mecánica del choque. (El Doce)

Temas:

Choque accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso