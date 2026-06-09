Mejoró el estado de salud del hombre apuñalado por su padre en una discusión familiar

El hombre de 34 años, que resultó gravemente herido tras recibir una puñalada durante una discusión con su padre, evolucionó favorablemente y fue trasladado desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde continúa internado bajo observación médica.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el barrio Trinidad y es investigado por la Justicia como una tentativa de homicidio agravada por el vínculo, según publicó El Argentino.

La causa se desarrolla en un contexto atravesado por conflictos familiares y problemas de consumo problemático de sustancias que, según fuentes de la investigación, venían generando situaciones de tensión entre padre e hijo.

Una lesión que puso en riesgo su vida

De acuerdo con los primeros datos recabados durante la investigación, la discusión derivó en un enfrentamiento físico durante el cual el hombre de 34 años recibió una puñalada.

La agresión le provocó un neumotórax en el pulmón izquierdo, una lesión de gravedad que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Tras la operación, la víctima permaneció internada en terapia intensiva durante las primeras horas posteriores al ataque.

Sin embargo, la evolución médica fue favorable y permitió su traslado a una sala común, donde continúa recuperándose.

El padre permanece detenido

Por el hecho fue detenido el padre de la víctima, un hombre de 54 años que se presentó voluntariamente ante las autoridades poco después del episodio.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo el enfrentamiento y cuál fue la secuencia de hechos que terminó con la agresión.

Según trascendió, actualmente no existía una prohibición de acercamiento vigente entre ambos.

No obstante, fuentes judiciales señalaron que el hijo se encontraba imputado en una causa por amenazas y lesiones, expediente que es tramitado por la fiscal Carolina Costa.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Género

La investigación por la agresión quedó a cargo de la fiscal de Género, Alejandra Montiel.

Durante el domingo, la funcionaria judicial imputó al detenido por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

Además, durante los próximos días se prevé la toma de declaración a la víctima, cuyo testimonio será considerado una pieza importante para reconstruir las circunstancias del hecho.

Los investigadores buscan determinar si existieron elementos que permitan establecer cómo se desarrolló la discusión y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Definirán la prisión preventiva

En las próximas horas también se resolverá la situación procesal del acusado.

La Fiscalía solicitará medidas judiciales vinculadas a la continuidad de la detención mientras avanza la investigación.

La audiencia para analizar una posible prisión preventiva se desarrollará esta semana, en el marco de una causa que continúa bajo investigación y en la que todavía restan incorporar testimonios y pericias.