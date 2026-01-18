Herido grave en Talita durante una salida de caza: detuvieron a un familiar

Un accidente durante una jornada de caza en la zona rural de Talita terminó con un joven gravemente herido y otro hombre detenido por portar un arma modificada. El episodio se registró en horas de la madrugada de este domingo y derivó en una investigación judicial por lesiones graves y tenencia irregular de armamento.

La cronología del hecho

El incidente se conoció alrededor de la 01:10, cuando un hombre de 26 años llegó por sus propios medios al Hospital J. J. de Urquiza con una herida de arma en la pierna izquierda. Según el testimonio del lesionado y de su pareja, el hecho ocurrió mientras cazaban en cercanías de Paso de la Arena. Durante la actividad, su cuñado manipulaba un arma larga cuando se produjo un disparo accidental que impactó a corta distancia.

El médico policial confirmó que la víctima presenta una herida con orificio de entrada y salida en la rodilla, asociada a fractura de fémur. El cuadro fue catalogado como lesión grave por el riesgo funcional y la necesidad de tratamiento especializado. El joven permanece internado y se evaluará su evolución en las próximas horas.

El cuñado se presentó y entregó el arma

Cerca de las 04:45, el presunto autor del disparo, un hombre de 29 años, se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Segunda acompañado por su hermana. Allí manifestó ser el responsable del disparo involuntario y entregó el arma utilizada.

El personal policial detectó irregularidades en la pieza: se trataba de una escopeta calibre 12-70 con modificaciones en cañón y recámara para disparar munición .357 Magnum, equipada con mira telescópica y sin documentación legal. Además, carecía de marca visible y presentaba numeración ilegible.

Figura penal e imputación

Ante la gravedad de la lesión y la irregularidad del armamento, la fiscalía dispuso el secuestro del arma y la realización de dermotest al implicado. El hombre quedó aprehendido y fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

La causa quedó encuadrada como lesiones graves en concurso con infracción al artículo 189 bis del Código Penal, relativo a la tenencia y modificación ilegal de armas de fuego.