Hay tres detenidos tras allanamientos por ataque a policías en Entre Ríos

En el marco de la investigación por el ataque a balazos contra personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos, ocurrido el 16 de octubre en la zona del río Pavón y el Paraná, frente a Villa Constitución (Santa Fe), la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó a cabo una serie de allanamientos en tres domicilios de esa ciudad santafesina. El operativo, que se desarrolló este lunes, tuvo como saldo tres personas detenidas, seis identificadas y el secuestro de armas, estupefacientes, embarcaciones y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se centra en el violento ataque en el que un grupo armado, a bordo de dos embarcaciones y con sus miembros encapuchados, disparó contra una lancha policial que efectuaba controles náuticos. A pesar de los disparos, que impactaron en el casco de la unidad policial, no se registraron heridos. El ataque generó una fuerte repercusión en la región y movilizó a las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos.

Detalles del operativo: allanamientos y elementos secuestrados

Los allanamientos, ordenados por el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Nº14 (Circunscripción Judicial Nº2), se realizaron entre las 6 y las 15 horas. Durante el operativo, se identificaron a seis personas, entre ellas dos mujeres, tres hombres y un menor. Tres de los identificados fueron detenidos de forma incomunicada. Se trata de una mujer y dos hombres, quienes quedaron alojados en dependencias de la PNA, a la espera de ser indagados por la justicia de Santa Fe.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos destacan: 6 gramos de cocaína (equivalentes a 20 dosis), 54 gramos de marihuana (163 dosis), 11 plantas de cannabis (403 gramos en total), una carabina calibre .22, 44 municiones de diversos calibres, tres teléfonos celulares, herramientas y elementos de corte relacionados con la causa, una motocicleta Honda 150 cc con pedido de secuestro activo, un motor fuera de borda Yamaha 40 HP con pedido de hallazgo, y una embarcación tipo piraguón.

Investigación judicial: las pruebas serán sometidas a peritajes

Las autoridades indicaron que los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Santa Fe, donde enfrentarán cargos por tenencia de estupefacientes. Además, uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura vigente. Los elementos secuestrados durante los allanamientos, particularmente el arma, las municiones, los teléfonos y otros objetos relevantes para la investigación, serán sometidos a peritajes a pedido del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.