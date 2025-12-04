Hallaron muerto al policía que estaba desaparecido tras chocar con su lancha en el río Paraná

El cuerpo de Gustavo Ibarra, el policía de 39 años que permanecía desaparecido desde el 22 de noviembre tras chocar con su lancha en el río Paraná, fue encontrado este miércoles a la altura de Capitán Bermúdez, al norte de Rosario. El hallazgo se produjo en la zona del Banquito de los Rodríguez, a la altura del kilómetro 438, luego del aviso de un pescador que alertó a Prefectura Naval.

La fuerza confirmó que el operativo se mantenía activo desde el momento del accidente, registrado al sur del sitio donde finalmente apareció el cuerpo. Las autoridades señalaron que el reconocimiento se vio dificultado por el avanzado estado de descomposición, aunque algunas cicatrices y rasgos particulares permitieron la confirmación de identidad.

Tras el hallazgo, el caso quedó bajo la órbita del fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para las pericias correspondientes. Las autoridades se comunicaron de inmediato con la hermana del agente para informarle lo ocurrido y convocarla para el reconocimiento.

Carina, la hermana del policía, había reclamado días atrás que no se abandonaran las tareas de búsqueda. “Seguimos buscando. Nosotros con una lancha. Prefectura no puso buzos porque no se precisa en ese lugar y no tienen drones para buscarlo en la isla”, había señalado en declaraciones televisivas.

Ibarra navegaba junto a una mujer por el río Paraná, a la altura de San Lorenzo, cuando por motivos que aún se investigan su embarcación chocó contra una barcaza. La única acompañante fue encontrada horas después por pescadores, flotando con su chaleco salvavidas.

La testigo relató que el impacto la sorprendió dentro de la cabina y que al salir a la superficie no volvió a ver al agente. También indicó que el choque habría sido contra un buque que circulaba por el canal de navegación.

Gustavo Ibarra, oriundo de Rosario, se encontraba pasado a disponibilidad y había sido condenado en noviembre de 2024 a dos años de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado, según consignaron medios locales.

El episodio se suma a otro hallazgo reciente en el mismo río, luego de que el último domingo fuera encontrada sin vida una gendarme de 32 años que había desaparecido mientras nadaba con un grupo de amigos en la zona de islas frente a Rosario.