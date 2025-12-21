Hallaron a un hombre sin vida en Chajarí dentro de un taller

La Policía encontró a un hombre sin vida en Chajarí este domingo por la mañana, en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Comisaría N° 1. La intervención se produjo alrededor de las 10.30 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona sin signos vitales en un inmueble situado sobre calle Costa Rica, en el barrio Tagüé de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre mayor de edad que se encontraba sin vida dentro del domicilio, donde además funciona un taller de electricidad. De inmediato se dio aviso a las autoridades judiciales y sanitarias correspondientes, iniciándose las actuaciones de rigor previstas para este tipo de situaciones.

Según el informe oficial brindado por la Jefatura Departamental, tras las primeras diligencias realizadas en el lugar, se estableció de manera preliminar que el fallecimiento habría sido por autodeterminación, aunque se aclaró que esta hipótesis es prima facie y quedará sujeta a los resultados de los estudios médicos y periciales. (Con información de Tal Cual Chajarí)