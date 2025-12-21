 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federación

Hallaron a un hombre sin vida en Chajarí dentro de un taller

La Policía encontró a un hombre sin vida en Chajarí durante la mañana del domingo, tras intervenir en un domicilio donde funciona un taller de electricidad ubicado en el barrio Tagüé, según confirmó la Jefatura Departamental.

21 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

La Policía encontró a un hombre sin vida en Chajarí durante la mañana del domingo, tras intervenir en un domicilio donde funciona un taller de electricidad ubicado en el barrio Tagüé, según confirmó la Jefatura Departamental.

La Policía encontró a un hombre sin vida en Chajarí este domingo por la mañana, en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Comisaría N° 1. La intervención se produjo alrededor de las 10.30 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona sin signos vitales en un inmueble situado sobre calle Costa Rica, en el barrio Tagüé de la ciudad.

 

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre mayor de edad que se encontraba sin vida dentro del domicilio, donde además funciona un taller de electricidad. De inmediato se dio aviso a las autoridades judiciales y sanitarias correspondientes, iniciándose las actuaciones de rigor previstas para este tipo de situaciones.

 

Según el informe oficial brindado por la Jefatura Departamental, tras las primeras diligencias realizadas en el lugar, se estableció de manera preliminar que el fallecimiento habría sido por autodeterminación, aunque se aclaró que esta hipótesis es prima facie y quedará sujeta a los resultados de los estudios médicos y periciales. (Con información de Tal Cual Chajarí)

Temas:

Hombre muerto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso