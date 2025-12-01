Habló una de las víctimas del pastor abusador: "me decía que le daba la espalda al Señor”

Sin revelar su identidad, la mujer explicó que aceptó que Carlos Alberto Robledo sea juzgado en un juicio abreviado “para no ser revictimizada”. Sus temores y la pesadilla que vivió por años.
La primera mujer que denunció a Carlos Alberto Robledo —conocido como el pastor abusador de Hurlingham— decidió romper el silencio tras conocerse la condena de 15 años de prisión contra el líder religioso, declarado culpable por 166 casos de abuso sexual. La joven, que hoy tiene 23 años y que ingresó a la congregación cuando tenía 16, habló con el medio Primer Plano y relató los motivos que la llevaron a optar por un juicio abreviado.
“Preferí evitar el juicio para no ser revictimizada”, afirmó. Según contó, la propuesta inicial del abreviado le generó dudas. “15 años es nada”, fue su primera reacción, aunque su abogada le explicó que era el máximo previsto bajo ese procedimiento. La decisión, dijo, la tomó acompañada por su familia: “Lo hablé con mi familia y me dijeron que aceptara para cerrar esta etapa. Preferí evitar esa instancia, que era de volver a estar expuesta. Una víctima de abuso, el temor que siempre tiene es que no le crean o que pongan en duda lo que dice”.
Abusos reiterados y una protección judicial insuficiente
Al aceptar el juicio abreviado, Robledo reconoció su culpabilidad por todos los hechos imputados. Sin embargo, la joven recordó que, pese a su denuncia inicial, la Justicia solo había dictado una restricción perimetral. “En dos ocasiones él la violó porque pasaba cerca de mi casa. Una vez lo vio mi mamá y otra vez lo vi yo”, relató, confirmando que el pastor había desobedecido las medidas.
La situación tomó mayor relevancia pública cuando, en mayo de 2024, nuevas víctimas se animaron a presentarse ante la Justicia. La denuncia inicial de la joven abrió un camino que permitió que otras mujeres, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos, también hablaran.
“Esto no afectó mi fe, lo que hacía era manipulación”
Consultada sobre su decisión de denunciar, la víctima contó que surgió luego de confiar su experiencia a una referente pastoral de otra congregación, quien la acompañó a radicar la denuncia. También explicó por qué su fe permaneció intacta pese al abuso sufrido: “Yo creo profundamente en Dios. Y lo que usaba él era manipulación: me intimidaba diciendo que si me alejaba de la iglesia en realidad le estaba dando la espalda al Señor. Por eso puedo seguir adelante y esto no afectó mi fe”.
Admitió que uno de los mayores obstáculos para pedir ayuda fue el miedo a no ser comprendida: “Me costó pedir ayuda porque temía que la gente no me entendiera y se enojara con Dios”.
Una nueva etapa tras años de abusos
Actualmente, la joven estudia en la universidad y vive con su madre y su hermana. Después de años de aislamiento, comenzó a reconstruir su vida social. Agradeció especialmente al fiscal Horacio Vázquez —quien llevó adelante el juicio abreviado— y a la fiscal de instrucción Marisa Monti: “Eso me hizo sentir cuidada y contenida”, destacó.
Al realizar un balance del proceso judicial, reflexionó: “Yo tal vez me hubiera bancado el juicio oral para que le den lo que le corresponde, pero la carga emocional que tiene todo eso es preferible evitarlo y no sé si el resto de las chicas podía estarlo”.
Robledo, líder del templo Ministerio de la Salvación en Villa Tesei, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N.º 3 de Morón. El fallo lo declaró culpable de “abuso sexual simple reiterado en 25 hechos; abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 141 hechos”, todos agravados por su rol como ministro de culto, además del delito de corrupción de menores.