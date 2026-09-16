Entró a robar a una vivienda, escapó por el tapial y fue detenido con los elementos sustraídos

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre entró a robar a una vivienda y escapó al ser descubierto por el propietario. La Policía lo localizó con cuchillos, un sable y una gorra sustraídos, además de dos notebooks y documentación pertenecientes a otra persona.
Un hombre entró a robar a una vivienda y fue detenido tras un operativo policial realizado en Paraná. El procedimiento comenzó luego de que un vecino de calle Kentenich llamara al 911 para alertar sobre la presencia de un desconocido en el patio de su casa.
Al ser descubierto por el propietario, el sospechoso escapó saltando un tapial. Antes de huir, sustrajo del quincho un juego de cuchillos, un sable y una gorra.
Con la descripción aportada por la víctima, efectivos policiales realizaron una búsqueda por la zona y localizaron al sospechoso. Al identificarlo, comprobaron que llevaba los elementos denunciados como robados.
Encontraron dos notebooks en una mochila
Además, el hombre tenía una mochila con dos notebooks y documentación personal perteneciente a una mujer.
La Policía logró localizar a la propietaria de esos objetos y posteriormente restituyó las pertenencias recuperadas a sus respectivos dueños.
Por disposición del fiscal en turno, el sospechoso quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidía.