“Nadie se hace cargo”, denunció la madre de joven hallado muerto en una celda

La muerte de Matías Nonini, de 25 años, ocurrida el domingo 23 de noviembre mientras se encontraba detenido en una celda de la Jefatura de Policía de San José de Feliciano, generó fuertes cuestionamientos por parte de su familia y derivó en una investigación judicial que fue trasladada a Paraná.

Nonini había sido detenido el viernes 21 de noviembre durante un megaoperativo antidrogas y, desde el primer momento, quedó sindicado como presunto cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico en el norte entrerriano. Permaneció dos días privado de su libertad y bajo un régimen de incomunicación. El domingo, fue hallado sin vida.

En ese contexto, el expediente fue remitido fuera de la jurisdicción local. El fiscal coordinador Álvaro Piérola explicó que el traslado tuvo como objetivo determinar qué fiscal continuaría a cargo de la investigación.

Departamental policial de Feliciano

Dudas sobre la incomunicación

Uno de los principales puntos cuestionados es quién ordenó que el joven permaneciera aislado. La fiscal Gisela Guadalupe Muñiz, designada de manera provisoria, negó haber dispuesto la incomunicación y señaló que una medida de ese tipo solo puede ser adoptada por la Justicia de Garantías. Desde la Policía, en tanto, indicaron que actuaron bajo órdenes del Ministerio Público Fiscal.

Paola Nonini, madre del joven, aseguró que aún no pudo comenzar el duelo y expresó sus dudas en una entrevista radial. “Tenemos muchas dudas respecto de la muerte de Matías, porque nadie se hace cargo de quién decidió su aislamiento. La Policía dice que la orden vino de la fiscal y la fiscal dice que quien debía cuidarlo era la Policía, pero alguien ordenó que esté solo en un calabozo”, afirmó.

Cuestionamientos al procedimiento

La mujer también puso en duda la versión oficial sobre el fallecimiento. “Mi hijo estaba solo, en un fin de semana largo. Hay cámaras, pero también hay puntos ciegos. Yo no tuve acceso a nada, ni siquiera al informe de la autopsia”, sostuvo, y remarcó que Matías debía declarar el domingo a las 10. “No tuvo derecho ni siquiera a defenderse”, agregó.

Asimismo, cuestionó la imagen pública que se construyó sobre su hijo tras la detención. “Lo presentaron como jefe de una banda de narcotraficantes, pero ni siquiera tenía para pagar la luz”, señaló. Y apuntó: "Si mi hijo andaba en algo malo, bueno, que me lo metan preso, que pague, pero no me lo devuelvan en una bolsa".

Investigación y reclamos judiciales

La familia incorporó como querellante al exfiscal Ricardo Temporetti, aunque, según relataron, hubo resistencia inicial desde la Fiscalía. Además, denunciaron que no pudieron acceder al expediente, bajo el argumento de que el legajo fue enviado a Paraná.

Paola también cuestionó la actuación policial durante la guardia. Indicó que uno de los efectivos responsables habría estado durmiendo al momento del hallazgo del cuerpo y que, posteriormente, fue ascendido. “Debería enfrentar un sumario”, expresó.

La causa continuó en etapa investigativa para determinar las circunstancias del fallecimiento, las responsabilidades funcionales y si existieron irregularidades en las condiciones de detención. La familia reiteró su pedido de justicia y de acceso a la información oficial para esclarecer lo ocurrido. (con información de Entre Ríos Ahora)