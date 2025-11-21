Robo de motos y persecución policial: uno de los detenidos tiene frondoso prontuario

REDACCIÓN ELONCE
Un supuesto choque de motos sobre Ruta Nacional 12, en el ingreso a San Benito, demandó la intervención del personal policial. Los involucrados pretendieron darse a la fuga pero fueron detenidos tras una persecución, supo Elonce.
“Al llegar, los efectivos observaron a dos hombres junto a una Honda Tornado 300 blanca, quienes, al advertir la presencia policial, abandonaron el rodado y escaparon en una Yamaha FZ negra en dirección contraria al móvil”, explicó a Elonce la subjefa de Operaciones de la Departamental Paraná, comisario Cecilia Galiano.
Fuga y persecución
Ante la maniobra, comenzó una persecución que se extendió hasta calle Seguí y avenida Paraná, donde dejaron abandonada la moto e intentaron darse a la fuga entre los campos. Los efectivos detuvieron inmediatamente a uno de ellos, de 42 años, y el otro logró escapar y darse a la fuga.
Tras la intervención inicial, personal de la División 911 logró identificar y localizar al segundo motociclista caminando por Ruta 12.
En la oportunidad, Galeano explicó que “la Honda Tornado había sido sustraída en horas de la madrugada de una vivienda de Sauce Montrull”.
El segundo involucrado tenía pedido de captura
Según informó Galiano, el sujeto que se desplazaba en la Yamaha FZ, era conocido en el ambiente delictivo -con gran prontuario- y tenía pedido de captura vigente, luego de haber quebrantado un arresto domiciliario dos días antes.
Dos motos secuestradas y ambos a disposición de la justicia
La Fiscalía dispuso el secuestro de ambas motos y el traslado de los detenidos a la Alcaidía de Tribunales. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por el robo de la motocicleta, la fuga y los antecedentes previos del segundo involucrado.