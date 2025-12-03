Detuvieron a un motociclista por maniobras imprudentes y provocar fuertes contraexplosiones

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 22 años fue aprehendido en la localidad de Jubileo, tras huir de la Policía mientras, circulaba a alta velocidad, realizaba maniobras imprudentes y generaba contraexplosiones con el escape de su moto.
Un operativo policial desarrollado en la noche de este martes 2 de diciembre terminó con la detención de un motociclista en la localidad de Jubileo, departamento Villaguay. El procedimiento se llevó adelante cerca de las 23, cuando personal de Comisaría Jubileo detectó a dos jóvenes que circulaban en motocicletas a alta velocidad, realizando maniobras imprudentes y provocando fuertes contraexplosiones con el escape, una conducta que puso en riesgo a peatones y otros usuarios de la vía pública.
Ante la situación, los efectivos intentaron detener la marcha de ambos para identificarlos. Sin embargo, los motociclistas escaparon por distintas calles internas de la localidad, iniciando una breve persecución. Como resultado del operativo, uno de ellos logró darse a la fuga, mientras que el otro, un joven de 22 años que conducía una moto de 150 centímetros cúbicos sin dominio colocado, fue interceptado y reducido por el personal policial.
Tras la aprehensión, se informó al fiscal en turno, quien dispuso el traslado del joven a la Jefatura Departamental Villaguay. Allí quedó detenido bajo la imputación del delito de “Resistencia a la autoridad”, mientras que la motocicleta en la que circulaba fue secuestrada como parte del procedimiento.
El hecho reavivó la preocupación en la comunidad por las maniobras peligrosas y el uso de escapes modificados, una problemática recurrente en varias localidades entrerrianas. Las autoridades locales destacaron la importancia de estos operativos para prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad en la vía pública.