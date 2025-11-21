 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Detuvieron a un joven que tenía libertad condicional y robó en una verdulería de Paraná

El hecho ocurrió en un comercio de calle Catamarca. El dueño del local persiguió al ladrón y logró retenerlo con ayuda de su padre hasta la llegada de la Policía. El detenido, cumplía libertad condicional.

21 de Noviembre de 2025
El joven fue detenido por el dueño de la verdulería ayudado por su padre.
El joven fue detenido por el dueño de la verdulería ayudado por su padre. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió en un comercio de calle Catamarca. El dueño del local persiguió al ladrón y logró retenerlo con ayuda de su padre hasta la llegada de la Policía. El detenido, cumplía libertad condicional.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el centro de la ciudad de Paraná, específicamente en una verdulería ubicada en calle Catamarca al 123. Personal de la Comisaría Primera intervino tras la detención de un joven de 22 años que sustrajo mercadería del local y fue atrapado por el propio damnificado tras una persecución.

El incidente ocurrió cuando el propietario del comercio se encontraba trabajando detrás de una heladera y advirtió movimientos sospechosos. "Vi que me estaban sacando algo de ahí atrás y cuando salí, vi que salía corriendo un muchacho. Lo corrí; se tropezó en la esquina, por eso lo agarré", relató el comerciante a Elonce.

 

Persecución y captura civil

 

La persecución finalizó en la intersección de las calles Catamarca y 25 de Junio. En el momento de la captura, el padre del dueño de la verdulería llegaba al lugar para guardar su vehículo y colaboró ​​en la retención del sujeto. "Justo pasaba mi viejo a dejar el auto en la cochera, lo vio y me ayudó a agarrarlo también", explicó la víctima del robo.

Además, eventualmente circulaba por la zona un patrullero de la Alcaidía de Tribunales, cuyo personal ayudó a reducir al delincuente hasta la llegada de los efectivos de la jurisdicción.

El ladrón había sustraído bananas y zapallitos. Según indicó el damnificado, los productos quedaron inutilizables tras el forcejeo: "Los tiré porque estaban todos rotos; cuando lo agarré cayó todo, así que es mercadería perdida", afirmó.

 

La indignación del comerciante.

 

El detenido no era un desconocido total para el comerciante. Según su testimonio, el joven solía frecuentar la zona vendiendo sahumerios y él le había comprado en ocasiones anteriores para colaborar con su situación.

"Uno los ayuda para que no hagan esto, para que no roben. Él me dijo que se ganaba la vida así, por eso lo ayudé comprándole y le dije que siga pasando", lamentó el comerciante.

 

Antecedentes y situación judicial

 

La oficial Blanca Ramírez, de la Comisaría Primera, dio a Elonce detalles sobre el procedimiento policial y la situación legal del aprehendido. Confirmó que el sujeto, oriundo de Bajada Grande, cuenta con antecedentes penales.

"Es una persona que está cumpliendo actualmente una libertad condicional", informó la funcionaria policial.

 

Ante este escenario, se dio intervención a la Fiscalía en turno. "Intervino la fiscal Santana, quien ordenó que esta persona, como ya tiene antecedentes, sea trasladada a Alcaidía", concluyó Ramírez.

Un detenido por el robo de mercadería en una verdulería

Temas:

verdulería robada Detenido
