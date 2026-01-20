 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo policial encubierto en Paraná

Detuvieron a un hombre que ofrecía armas de fuego a través de redes sociales

20 de Enero de 2026
Detenido en Paraná
Detenido en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 31 años fue detenido cuando intentaba concretar la venta de dos armas de fuego, supo Elonce. Fue en barrio Paraná XIV luego de una investigación previa que incluyó tareas de inteligencia, análisis de perfiles y seguimiento de la actividad digital del sospechoso.

Un operativo policial permitió detener a un hombre que ofrecía armas de fuego a la venta a través de redes sociales. El procedimiento se desarrolló este martes en barrio Paraná XIV luego de una investigación previa que incluyó tareas de inteligencia, análisis de perfiles y seguimiento de la actividad digital del sospechoso.

 

"El trabajo investigativo se llevó adelante de manera articulada entre las áreas de Investigaciones, Operaciones, Criminalística y Policía Científica. A partir de la información recolectada, se logró identificar a la persona que ofrecía dos armas de fuego y se acordó un punto de encuentro para concretar la supuesta transacción. El personal policial se desplegó en la zona señalada y, con la presencia de dos testigos civiles previamente convocados, observó al sospechoso arribar caminando con una mochila. En ese momento se procedió a su demora y se le solicitó que se identificara y exhibiera el contenido de sus pertenencias", explicó a Elonce el jefe de la División Robos y Hurtos, Lisandro Reyes.

Detenido en Paran&aacute; / las armas secuestradas (foto Elonce / Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná / las armas secuestradas (foto Elonce / Policía de Entre Ríos)

Durante el procedimiento, el propio individuo manifestó que en la mochila llevaba dos armas de fuego. Se trató de una Gunther 60 y otra sin marca visible, calibre 22. De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno y se convocó a personal de Policía Científica, que constató que una de las armas estaba apta para el disparo.

 

La fiscal de Investigación y Litigación, Evangelina Santana, fue quien dispuso la detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales del hombre, de 31 años y domiciliado en el barrio 4 de Junio, tras recibir el informe policial y los resultados preliminares de las pericias. Las actuaciones judiciales continúan para determinar el origen de las armas y si el detenido estaría vinculado a otros hechos delictivos.

 

El procedimiento se desarrolló con una importante presencia de vecinos, quienes permanecieron en el lugar observando el accionar policial. Desde la fuerza destacaron la colaboración de la comunidad y remarcaron que estos operativos forman parte de una política de seguridad orientada a brindar mayor tranquilidad tanto en Paraná como en el resto de la provincia.

En relación al proceder durante este tipo de operativos policiales, Reyes explicó que las armas secuestradas son manipuladas exclusivamente por personal especializado. “Cuando se confirma la presencia de armas de fuego, interviene Policía Científica, que es la capacitada para su secuestro y peritaje, evitando cualquier riesgo, sobre todo si el arma se encuentra cargada”, indicó.

Temas:

hechos delictivos venta de armas en Paraná operativo policial en Paraná
