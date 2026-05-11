Detuvieron a un hombre herido de bala tras incidentes en la calle con policías

REDACCIÓN ELONCE
El acusado fue detenido por resistencia a la autoridad en La Paz y, al ser examinado en el hospital, descubrieron que tenía una herida de arma de fuego, pero no quiso realizar una denuncia.
La detención por resistencia a la autoridad en La Paz, ocurrió durante la tarde en inmediaciones de calles Chacabuco y Racedo, donde personal policial intervino tras un llamado de vecinos que alertaban sobre disturbios en la vía pública.
Según se informó, varias personas arrojaban piedras y botellas contra una vivienda de la zona. Al llegar los efectivos, dos de los involucrados escaparon, mientras que un hombre de 32 años permaneció en el lugar.
De acuerdo al reporte policial, el sujeto comenzó a insultar y enfrentar verbalmente a los uniformados, negándose a retirarse y mostrando una actitud cada vez más agresiva.
Descubrieron que tenía una herida de bala
La fiscal de turno dispuso la detención del hombre, quien posteriormente fue trasladado al hospital local para la correspondiente revisión médica.
En el nosocomio, los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la muñeca derecha, con orificio de entrada y salida, además de una lesión cortante en el antebrazo derecho.
Tras recibir curaciones y estudios médicos, el detenido aseguró desconocer quién le produjo las heridas y se negó a radicar denuncia. La causa quedó en manos de Comisaría Primera y la Unidad Fiscal interviniente.