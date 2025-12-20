Detuvieron a siete policías por robar 9 kilos de cocaína de quema judicial en Chaco: el video que los delató

REDACCIÓN ELONCE
Un hecho sin precedentes sacudió a la fuerza de seguridad provincial durante un operativo de destrucción de estupefacientes en Chaco. Siete policías fueron detenidos, entre ellos un comisario, acusados de sustraer 9 kilos de cocaína valuada en millones de pesos.
Siete policías detenidos por robar cocaína de operativo en Chaco. Un procedimiento inédito en la provincia de Chaco derivó en uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años. Durante la quema judicial de una enorme cantidad de estupefacientes, siete efectivos de la Policía del Chaco fueron detenidos acusados de robar droga del propio operativo oficial, en un hecho que quedó bajo investigación de la Justicia Federal.
El episodio ocurrió en el Polígono Policial de Colonia Benítez, donde autoridades de la cúpula policial y del Ministerio de Seguridad presenciaban la destrucción de cerca de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína, una carga valuada en alrededor de 1.200 millones de pesos.
Detenciones y reacción institucional
Los detenidos pertenecían al Departamento de Consumos Problemáticos de la fuerza y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Tras conocerse el hecho, la Policía del Chaco difundió un comunicado en el que afirmó que “rechaza enfáticamente cualquier conducta que se aparte del marco legal y ético que rige la función policial”, y ratificó su compromiso con la transparencia y el respeto a la ley.
En el mismo texto oficial, la institución informó que el Órgano de Control Institucional (OCI) inició de manera inmediata el sumario administrativo correspondiente para determinar responsabilidades disciplinarias. Además, se dispuso de forma preventiva la separación del servicio de todos los efectivos involucrados, junto con la retención de haberes, hasta que se resuelva su situación judicial y administrativa.
El video que expuso la maniobra
La causa tomó mayor relevancia pública tras la difusión de un video que muestra parte de la maniobra investigada. Las imágenes, registradas por el medio NG Federal, captaron el momento en que un comisario pide silencio mientras, según la investigación, se llevaba adelante el robo de droga en pleno procedimiento judicial.
En el video se observa a César Alegre, jefe del área de Consumos Problemáticos, realizando un gesto inequívoco de silencio. De acuerdo con la hipótesis judicial, ese instante coincidió con la sustracción de panes de cocaína que luego fueron ocultados en un patrullero.
El hecho se habría producido cuando los medios de comunicación eran trasladados para cubrir una conferencia de prensa encabezada por autoridades provinciales, un contexto que habría sido aprovechado para ejecutar la maniobra sin levantar sospechas.
Cómo se descubrió el robo
La investigación avanzó rápidamente gracias a una irregularidad detectada durante el pesaje de la droga. El juez federal de Resistencia Ricardo Mianovich explicó que el procedimiento comenzó alrededor de las 9 de la mañana e incluía la quema de aproximadamente 1.400 kilos de marihuana y más de 50 kilos de cocaína, secuestrados en distintas causas judiciales.
Cerca del mediodía, el magistrado fue alertado por su secretario sobre una diferencia llamativa en el peso de una de las cajas. “El protocolo indica que se pesa una caja y luego se la vuelca en la camioneta. Esa caja tenía 9 kilos, pero cuando volvió, tenía 8”, relató el juez a medios locales.
La situación fue advertida por personal del juzgado, a quienes Mianovich destacó por su accionar. Ante la sospecha, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal y se ordenó suspender el procedimiento.
Hallazgos y avance de la causa
Las requisas posteriores confirmaron que no se trataba de un hecho aislado. En el interior de un patrullero se encontraron otros panes de cocaína ocultos en mochilas y debajo de los asientos. Con estos hallazgos, el número de policías detenidos ascendió a siete, varios de ellos con más de ocho años de trayectoria en la fuerza.
“Indudablemente iban agregando droga en cada viaje y bajando algún paquete”, sostuvo el juez federal, al describir la maniobra que ahora se investiga.
Durante el procedimiento también se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Debido a que el magistrado estuvo presente en el lugar y las drogas destruidas pertenecían a expedientes de su juzgado, Mianovich explicó que se encuentra inhibido de continuar interviniendo en la investigación, que quedó en manos del Ministerio Público Fiscal.
Impacto institucional
El caso generó un fuerte impacto político e institucional en la provincia y puso bajo la lupa los controles internos de la fuerza policial. La causa permanece bajo secreto de sumario, con los acusados incomunicados y a la espera de la audiencia de imputación.
Mientras avanza la investigación judicial, el episodio dejó al descubierto una situación sin antecedentes recientes y reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los operativos vinculados al narcotráfico. (Con información de Chaco día por día-Diario Norte-NG Federal)