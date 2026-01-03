Detuvieron a sujeto que violó una restricción judicial y en la fuga embistió a una policía

El hombre, de 60 años, intentó escapar en un auto, embistió a una policía y fue aprehendido por desobediencia judicial.
Detenido en Valle María.
Un hombre de 60 años fue detenido este viernes por la tarde en Valle María, luego de violar medidas restrictivas vigentes e intentar darse a la fuga al advertir la presencia policial. El procedimiento fue realizado por personal policial de la comisaría local, en el marco de un patrullaje preventivo desplegado en distintos sectores de la localidad.
Según se informó, los uniformados tomaron conocimiento de que en un domicilio ubicado sobre calle Los Rosales se encontraba un hombre sobre quien pesaban restricciones judiciales que le impedían permanecer en ese lugar. Al arribar al sitio para constatar la situación, el sujeto advirtió la presencia policial e intentó huir a bordo de un automóvil Fiat Siena.
Durante el intento de fuga, el conductor colisionó a una funcionaria policial que participaba del operativo. Afortunadamente, la agente no sufrió lesiones de consideración, aunque el hecho motivó una rápida intervención del resto del personal presente.
Aprehensión y medidas judiciales
Tras la intervención policial, el hombre fue reducido y aprehendido en el lugar por el supuesto delito de desobediencia judicial en flagrancia. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el sujeto fue trasladado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Diamante, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Asimismo, por disposición judicial, se procedió al secuestro del vehículo en el que se conducía el detenido, el cual quedó a resguardo de las autoridades.
Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de las tareas de prevención y control destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales y la seguridad de la comunidad.