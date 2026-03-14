Descubrieron a un joven que llevaba una bacha robada y terminó detenido

Un joven fue sorprendido por la Policía mientras transportaba una pileta de cocina que había sido sustraída de una vivienda deshabitada. En otro procedimiento, un hombre fue detenido tras provocar desorden en un comercio.
Un joven fue detenido en la ciudad de Diamante luego de ser sorprendido por personal policial mientras transportaba una bacha de cocina que había sido sustraída del interior de una vivienda sin ocupantes. El hecho ocurrió en la zona de calles Laurencena y Moreno y derivó en actuaciones judiciales por tentativa de hurto.
Según informaron fuentes policiales, los efectivos que patrullaban el sector interceptaron a un joven mayor de edad que llevaba consigo una pileta de cocina. La situación despertó sospechas entre los agentes, por lo que se iniciaron las primeras averiguaciones para determinar el origen del elemento.
Tras las consultas realizadas en el lugar, los uniformados comprobaron que la bacha había sido retirada del interior de una vivienda deshabitada ubicada en las inmediaciones. De esta manera se confirmó que el objeto había sido sustraído sin autorización de sus propietarios. Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso la inmediata detención del vecino de Diamante. El joven fue trasladado hacia la Alcaidía Policial mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes por el delito de tentativa de hurto.
El procedimiento se concretó en el marco de un operativo de control y patrullaje preventivo que realizaba la Policía en distintos sectores de la ciudad.
Otro detenido por disturbios en un comercio
En otro episodio registrado durante la madrugada, personal policial fue alertado sobre una situación de disturbios en el interior de un local comercial ubicado en la intersección de calles Colón y Sara Romero.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un cliente se encontraba en evidente estado de ebriedad y estaba alterando la tranquilidad pública dentro del comercio. Según indicaron fuentes policiales, el hombre promovía desorden y generaba molestias entre los presentes.
Los agentes intentaron dialogar con el individuo para que desistiera de su comportamiento, pero el hombre no acató las indicaciones impartidas por el personal policial.
Ante la negativa a cesar con su conducta y para evitar que la situación continuara generando disturbios, los uniformados procedieron a su traslado en calidad de detenido por contravención.
El involucrado, un vecino de Diamante de 41 años de edad, fue alojado en la Alcaidía Policial mientras se realizaban las actuaciones correspondientes en el marco de la normativa vigente.