Casi medio millón de dólares, un arsenal oculto y varios kilos de droga fueron secuestrados durante una serie de procedimientos que permitieron desarticular a una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba. Las intervenciones finalizaron con ocho detenidos y múltiples elementos incautados en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Desarticularon una banda vinculada a "Mameluco" Villalba: secuestraron 490.000 dólares, droga y armas

Investigación ligada al caso “Droga Salvaje”

La causa judicial se originó a partir del operativo “Droga Salvaje”, realizado en 2022, que había desbaratado a la estructura liderada por los “Villalba” y expuesto la venta de pasta base adulterada con fentanilo, responsable de 24 muertes. Aunque “Mameluco” Villalba cumple una condena desde 2018, los indicios posteriores mostraron que el grupo criminal se había rearmado.

El Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence y con intervención de la Secretaría Penal 5 del Dr. Hernán Roncaglia, ordenó profundizar la investigación. Las pesquisas revelaron que nuevos integrantes habían tomado el control de la banda, incluso los mismos que en febrero de 2023 difundieron un video con amenazas contra funcionarios nacionales y provinciales.

Reorganización y expansión delictiva en 2024

De acuerdo con el avance de la investigación, la organización volvió a operar durante 2024 en distintos barrios de San Martín, retomando la venta de cocaína y marihuana. A la vez, diversificaba sus actividades criminales hacia el lavado de activos, con inversiones que rondaban los 1.400 millones de pesos en una reconocida empresa constructora.

En ese contexto, se realizó una interceptación clave en pleno centro de San Martín, en la intersección de San Martín y Perdriel. Allí, dos vehículos fueron detenidos mientras sus ocupantes intercambiaban bolsos que contenían 10 millones de pesos obtenidos de la venta de drogas. Dos hombres y una mujer quedaron detenidos en el lugar.

Puntos de acopio y venta desmantelados

Las tareas posteriores permitieron localizar cinco domicilios utilizados para acopio, fraccionamiento y distribución de estupefacientes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, Hurlingham y San Martín. También se identificaron seis puntos de venta en la vía pública, ubicados en Villa 18, Curita y Puerta 8.

Con el material probatorio reunido, la Justicia ordenó siete allanamientos y tres procedimientos adicionales. En ellos fueron detenidas cinco personas más, además del secuestro de 7,5 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, casi 10 kilos de marihuana y 95 dosis de Tusi.

Un arsenal oculto y millones en efectivo

Entre los elementos incautados se encontraron 14.683.500 pesos en billetes de baja denominación, tres chalecos antibalas, dos chalecos tácticos, tres automóviles y dos motocicletas con pedido de secuestro. También se secuestraron máquinas termoselladoras, siete contadoras de billetes, balanzas de precisión, una computadora y 22 teléfonos celulares.

En uno de los domicilios, los investigadores descubrieron oculto dentro de una rejilla de desagüe un arsenal compuesto por cinco pistolas calibre 9 mm, tres revólveres calibre .38 Special y .44 Magnum con numeración limada, además de cargadores y municiones de distintos calibres.

