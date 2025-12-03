Denunciaron a un panadero por abusar de dos adolescentes: les mostraba videos antes de someterlas

Un hombre de 31 años, de oficio panadero, está acusado de abuso sexual de dos adolescentes, primas entre sí, desde que tenían aproximadamente seis años. En el departamento de Avellaneda, en la provincia de Santiago del Estero.

Las víctimas, actualmente de 15 y 17 años, denuncian haber sido sometidas a situaciones de abuso por parte del imputado, quien es padrastro de una de ellas. Según informaron fuentes judiciales, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada a lo largo de varios años, lo que agrava la acusación en su contra.

El proceso judicial se lleva adelante como delito de instancia privada, bajo la supervisión de la jueza Ana María González Ruiz, quien coordina las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, se han desarrollado diversas audiencias preliminares, y el imputado permanece bajo investigación mientras se recolectan las pruebas y se realizan los testimonios de las víctimas, quienes cuentan con asistencia legal y psicológica especializada.

El panadero detenido - El Liberal

El caso

El hombre fue detenido en la vía pública acusado de cometer delitos de instancia privada en perjuicio de dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes serían primas entre sí. La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Farías, del Centro Judicial de Añatuya, reveló que los abusos habrían comenzado cuando las víctimas eran aún niñas, cuando apenas tenían seis años de edad.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, la denuncia se originó luego de que una de las jóvenes fuera derivada a una psicopedagoga por presentar cambios bruscos de conducta y comportamientos que llamaron la atención de su entorno familiar y escolar. Durante el acompañamiento psicológico, la adolescente habría relatado los episodios de abuso sufridos, lo que permitió poner en marcha una investigación que derivó en la detención del sospechoso.

Incluso llegó a confesar- luego lo hizo también su prima- que el sujeto solía mostrarle videos pornográficos, antes de abusarlas sexualmente.

Las víctimas tienen el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal y de profesionales del Centro Judicial Añatuya. Una de las últimas novedades, trascendió en la jornada de ayer, y es que la jueza de Control y Garantías, Dra Ana María González Ruiz, firmó la prisión preventiva para el panadero acusado. (Fuente: El Liberal)