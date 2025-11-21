Secuestraron más de nueve toneladas de droga en un camión robado sobre Ruta 12

Un operativo en la Ruta Nacional 12 permitió incautar 9.490 kilos de cannabis sativa ocultos en un camión brasileño. El conductor fue detenido y el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.
Un operativo desplegado en el marco de las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en zonas de frontera permitió incautar uno de los mayores cargamentos del año en Misiones. Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa transportados en un camión de origen brasileño, cuyo conductor quedó detenido.
El procedimiento fue llevado a cabo por el Escuadrón 10 “Eldorado”, junto a la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, en cooperación con la Fuerza Integrada de Lucha contra el Crimen Organizado (FICCO) del estado de Paraná, Brasil.
El control se realizó en el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Caraguatay, donde los gendarmes detuvieron un transporte de cargas generales.
Durante la verificación documentológica, los efectivos detectaron que los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero presentados eran apócrifos, lo que motivó una revisión exhaustiva del vehículo.
En la inspección participaron equipos de Criminalística y el can detector “Vera”, que marcó distintos sectores del rodado ante la posible presencia de estupefacientes.
Al retirar la lona, los gendarmes hallaron 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares de marihuana, que totalizaron casi 9,5 toneladas, según las pruebas de campo realizadas.
Además, al consultar los antecedentes del transporte, se constató que el camión poseía pedido de secuestro activo por robo en Morón, provincia de Buenos Aires, y que la patente colocada no le correspondía.
Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, el conductor -de nacionalidad brasileña- fue detenido. También se ordenó la incautación del estupefaciente, del rodado y de toda documentación vinculada a la causa.