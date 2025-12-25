Conductor uruguayo evadió control y embistió a un agente de tránsito en Gualeguaychú

El incidente ocurrió en la mañana de Navidad cuando el conductor aceleró su vehículo al ser intimado a detenerse. El funcionario municipal resultó lesionado. El conductor, de 23 años de edad, estaba alcoholizado.
Un nuevo episodio de violencia contra agentes de tránsito se registró esta mañana en pleno centro de la ciudad de Gualeguaychú, cuando un conductor de nacionalidad uruguaya evadió un control vehicular y embistió a un funcionario municipal que resultó lesionado.
El hecho ocurrió cerca de las 7, en Sáenz Peña y Rivadavia, frente al Palacio de Tribunales y la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad. El conductor fue identificado, se trata de un joven uruguayo de 23 años y estaba alcoholizado.
Allí, personal de Tránsito municipal junto a la Policía realizaban un operativo de control rutinario de alcoholemia. Según consta en la denuncia radicada en la Jefatura Departamental, el agente se encontraba de servicio cuando se aproximó una camioneta Fiat Working de color negro con dominio uruguayo.
Al momento de indicarle al conductor que detuviera la marcha, aceleró su vehículo y colisionó al agente con el parante de la camioneta sobre su brazo derecho. Afortunadamente, el trabajador municipal, de 44 años, no cayó sobre el asfalto, lo que podría haber agravado sus lesiones, publicó R2820.
Alcoholemia positiva
Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga por calle Sáenz Peña hacia el norte de la ciudad, pero fue interceptado por efectivos policiales en la esquina de Clavarino y República Oriental del Uruguay.
Al descender del vehículo, sus dos ocupantes se encontraban en estado de exaltación, profiriendo insultos hacia los efectivos policiales, por lo que el personal actuante procedió a su reducción.
Como resultado del procedimiento, el conductor, un joven de 23 años, de nacionalidad uruguaya, fue aprehendido, quedando además retenida la camioneta Fiat Strada, dominio uruguayo, por personal de Tránsito Municipal, al arrojar resultado positivo de alcoholemia de 1,17 g/l.
En tanto, el acompañante, un hombre de 37 años, también de nacionalidad uruguaya, fue aprehendido por contravención al provocar desorden en la vía pública.
Ambas personas fueron conducidas a Jefatura Departamental, por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno a cargo del Dr. Lucas Pascual.
Otro caso similar
Este incidente se suma a un hecho similar de hace unos meses, donde otro joven uruguayo se negó a un control de alcoholemia y llevó colgado del capot de su auto a otro agente durante varias cuadras. Luego escapó a Uruguay y finalmente enfrentó una causa judicial en nuestra ciudad.
Las autoridades judiciales deberán determinar ahora las responsabilidades penales del conductor, quien podría enfrentar cargos por evasión de control policial, lesiones a funcionario público en ejercicio de sus funciones, y fuga del lugar del hecho.