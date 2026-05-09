Revelaron cómo murió la mujer asesinada al defender a su hija de un abuso sexual

La autopsia practicada a Yolanda Raquel Cáceres reveló detalles estremecedores sobre el crimen ocurrido en la localidad bonaerense de Los Polvorines, donde la mujer de 52 años fue asesinada mientras intentaba defender a su hija de un presunto abuso sexual.

Los estudios forenses determinaron que la víctima recibió tres puñaladas y que una de las heridas, localizada en el cuello, resultó letal al impactar directamente sobre la arteria carótida.

Por el hecho permanece prófugo Esteban Amarilla, de 25 años, señalado como el principal y único sospechoso en la causa, publicó ElDoce.

El relato de la niña

La hija de la víctima, una niña de 9 años, fue quien identificó al acusado ante los investigadores. Según su testimonio, despertó durante la madrugada sin ropa y encontró al sospechoso desnudo a su lado.

“Me tapó la boca para que no gritara y me dijo que me tenía que vestir”, relató la menor durante su declaración ante la policía.

De acuerdo a su testimonio, el hombre le ordenó esperar algunos minutos antes de salir de la habitación. Cuando finalmente abandonó el lugar, encontró a su madre tendida en el piso, rodeada de sangre.

Los investigadores sostienen como principal hipótesis que el acusado ingresó a la vivienda luego de forzar una ventana y que, antes de escapar, robó los teléfonos celulares de la mujer y de la niña.

El sospechoso sigue prófugo

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el expediente como homicidio.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir el recorrido del sospechoso tras el crimen.

Hasta el momento, Esteban Amarilla continúa prófugo y es buscado intensamente por fuerzas policiales y judiciales.