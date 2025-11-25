Comerciante sufrió agresiones y amenazas constantes en su local y reclama acción judicial

REDACCIÓN ELONCE
Ricardo, propietario de una vinoteca en calle 25 de Mayo, aseguró a Elonce que desde la apertura del local soporta daños materiales, provocaciones y amenazas por parte de un comerciante vecino. Presentó seis denuncias y advierte que la violencia “va en escalada”.
Un comerciante de Paraná denunció que desde hace cinco meses y medio sufre hostigamiento, agresiones y daños en su comercio ubicado sobre calle 25 de Mayo, a metros de Illia. Según relató a Elonce, los episodios se originaron tras la apertura de su vinoteca, cuando el propietario de un minimercado vecino, comenzó a acusarlo de haber “copiado el rubro” y, desde entonces, habría protagonizado situaciones de violencia que derivaron en múltiples denuncias policiales.
Ricardo Centurión, afirmó que al poco tiempo de inaugurar el local, le rompieron el vidrio del frente. “Ahora nuevamente intentaron y me lo marcaron otra vez”, explicó a Elonce. También sostuvo que recibe amenazas, gestos provocativos y citaciones a la violencia de manera recurrente, las cuales, quedaron grabadas en las cámaras de seguridad. “Vivimos sufriendo provocaciones todo el tiempo para que uno reaccione”, expresó.
Episodios recientes y denuncias cruzadas
El comerciante relató que el último conflicto ocurrió el fin de semana, luego de un evento en un club cercano. Cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando comenzaba a cerrar el local, un grupo de personas vinculadas al vecino se habría burlado y realizado cánticos dirigidos hacia él. Frente a esa situación, se generó un altercado que terminó con nuevas denuncias cruzadas en Comisaría Segunda.
Centurión indicó que uno de los hombres involucrados realizó gestos obscenos frente a las cámaras y en presencia de su familia. “Trabajo con mi nena de 13 años y mi señora, que a veces están cubriéndome. Hacen gestos, insultan y provocan todo el tiempo”, lamentó a Elonce.
El trabajador señaló que lleva seis denuncias contra el comerciante vecino y contra quienes, según él, “solo vienen a molestar y provocar”. También aseguró haber advertido al propietario del local y al administrador del consorcio sobre la gravedad del conflicto. “La violencia viene en escalada. Esto no termina bien”, afirmó.
Reclamo de intervención
El comerciante remarcó que los negocios no compiten directamente, ya que él no vende alimentos ni productos similares. “No vendo pan, fiambres, arroz ni nada de lo que él vende. Sin embargo, me dijo que me iba a fundir, que me iba a destruir y que no iba a parar hasta lograrlo”, aseguró.
Centurión añadió que el dueño del comercio vecino sería oriundo de Buenos Aires y que allegados suyos habrían participado en los episodios violentos. “Parece que tienen derecho a humillarme, a maltratarme y a violentar mi negocio, mi familia y mis derechos”, expresó a Elonce.
Finalmente, reclamó intervención de fiscalía, de la policía y de la administración del edificio. “Ojalá alguien haga algo, porque esto va a terminar mal”, manifestó.
Desde el móvil de Elonce se confirmó la existencia de denuncias cruzadas entre ambas partes y se destacó que se aguarda una resolución pacífica que permita frenar el conflicto.