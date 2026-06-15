Colón: murió el hombre que había sido herido de una puñalada en el corazón

El hombre fue trasladado al hospital San Benjamín de Colón, donde lamentablemente murió.

Murió el hombre que había sido herido de una puñalada en una zona vital en la ciudad de Colón, luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital San Benjamín. La víctima falleció durante la noche de este lunes mientras era sometida a una cirugía de urgencia debido a la gravedad de la lesión sufrida.

Según trascendió, la herida provocada con un elemento cortante había afectado el pericardio, la membrana que rodea al corazón, una zona extremadamente delicada cuyo compromiso pone en riesgo la vida de manera inmediata.

Pese al trabajo desplegado por el equipo médico, los profesionales no lograron estabilizar al paciente y finalmente se produjo su fallecimiento en el quirófano.

La herida comprometió una zona vital

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre había ingresado al nosocomio colonense con una grave herida punzocortante que comprometía órganos vitales.

Foto: Archivo Elonce.

La situación obligó a una rápida intervención de los cirujanos, quienes intentaron reparar las lesiones y evitar mayores complicaciones.

Sin embargo, la profundidad de la herida y el daño ocasionado en una región cercana al corazón hicieron imposible revertir el cuadro clínico.

Investigan quién provocó la herida mortal

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del episodio, la Policía y la Justicia avanzan con la investigación para esclarecer lo sucedido, detalló el periodista Marcelo Benítez.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que existirían pistas concretas sobre quién habría provocado la lesión fatal, aunque por el momento no se brindaron detalles oficiales.