Policiales

Chocaron una moto y un auto en Paraná: dos personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde, y el conductor del motovehículo sufrió el secuestro del vehículo por falta de documentación.

29 de Noviembre de 2025
Los vehículos involucrados.
Los vehículos involucrados. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde, y el conductor del motovehículo sufrió el secuestro del vehículo por falta de documentación.

Un violento choque entre un un auto y una moto tuvo lugar este sábado por la tarde en la ciudad de Paraná, dejando a dos personas heridas. Las víctimas fueron rápidamente trasladadas al Hospital San Martín para su evaluación médica, aunque hasta el momento se desconocen detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del accidente.

 

Según fuentes oficiales, el conductor del Fiat Duna fue identificado en el lugar del accidente. Sin embargo, no se le realizó el test de alcoholemia al momento de la colisión, algo que se había esperado realizar. No obstante, el vehículo de menor porte fue secuestrado debido a la falta de documentación del mismo, lo que generó un problema adicional para el conductor.

 

Ambos involucrados en el accidente fueron trasladados al Hospital San Martín, donde se les está brindando atención médica especializada. A pesar de la intervención rápida, no se han confirmado detalles sobre las edades ni el estado de salud de las personas heridas. Las autoridades de tránsito siguen trabajando en el esclarecimiento de los hechos, mientras que la comunidad local se muestra preocupada por la seguridad vial en la zona.

 

Accidente Paraná
