Auto con cinco jóvenes volcó cuando regresaban de festejar Navidad

Cinco jóvenes que regresaban de celebrar la llegada de la Navidad protagonizaron un accidente de tránsito durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, cuando el automóvil en el que se desplazaban volcó en la zona norte de Concordia. El siniestro ocurrió cerca de las 9 y generó la intervención de personal policial y del servicio de emergencias.

Según se informó, el grupo circulaba a bordo de un Volkswagen Fox de color negro, luego de haber participado de una fiesta navideña. Por causas que fueron establecidas en el lugar, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó completamente volcado y apoyado sobre uno de sus laterales.

El hecho se registró sobre calle Mario Bordagaray, una arteria que corre frente al aeroclub local y desemboca en la avenida Monseñor Ricardo Rösch, a la altura del autódromo. Se trata de un sector subrural de la ciudad, donde se concentran complejos de bungalows y cabañas, y que presenta características particulares en su calzada.

De acuerdo a lo que pudo confirmar un cronista en el lugar, el automóvil circulaba en sentido oeste–este, desde el interior de la zona hacia la avenida Monseñor Rösch. Al llegar a calle Bordagaray, casi esquina Perú, el rodado se desestabilizó debido a la presencia de abundante arena y ripio suelto sobre la calzada, dio a conocer Diario Río Uruguay

Como consecuencia de esa situación, el Volkswagen Fox perdió estabilidad, giró y terminó volcado, quedando apoyado sobre uno de sus laterales, precisamente del lado del conductor. A pesar de la violencia del vuelco, los ocupantes lograron salir del vehículo.

En el automóvil viajaban cinco jóvenes y, según se indicó, al menos dos de ellos debieron ser trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias para recibir atención médica preventiva en el hospital. El resto de los ocupantes no habría sufrido lesiones de gravedad.