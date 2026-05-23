Allanamientos en barrio Macarone: secuestran motos y cocaína en operativo policial

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de los allanamientos en barrio Macarone, la Policía realizó tres procedimientos este sábado vinculados a un robo a un local de celulares y el hallazgo de droga.
El procedimiento de los allanamientos en barrio Macarone tuvo lugar este sábado en la ciudad de Paraná, donde la Policía de Entre Ríos llevó adelante tres operativos simultáneos en el marco de una investigación por un robo a un local de telefonía celular ocurrido días atrás. El caso derivó no solo en el secuestro de elementos vinculados al ilícito, sino también en el hallazgo de estupefacientes dentro de una de las viviendas inspeccionadas.
El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando cuatro personas habrían ingresado a un comercio de venta de iPhone ubicado sobre calle San Luis. Según la investigación, los delincuentes intentaron sustraer una caja con teléfonos de alta gama, aunque los propietarios del local lograron evitar que se llevaran la totalidad del botín. Finalmente, los autores escaparon en dos motocicletas.
La investigación avanzó gracias al análisis de registros fílmicos y tareas de inteligencia, lo que permitió identificar a tres de los cuatro presuntos involucrados. Con esos datos, la Policía coordinó los procedimientos realizados este sábado en barrio Macarone, con participación de distintas divisiones especializadas.
Operativo policial y secuestros
Durante los allanamientos en barrio Macarone, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar una motocicleta, cascos, prendas de vestir y una chapa patente presuntamente vinculada al hecho investigado. Además, en una de las viviendas se produjo un hallazgo inesperado de drogas y elementos asociados al fraccionamiento.
En ese domicilio, según se informó oficialmente, se encontró “casi 30 gramos fraccionados en en cinco bochas”, junto con una balanza digital y dos selladoras de calor, indicaron fuentes policiales a Elonce. El material estaba presuntamente destinado a la comercialización de estupefacientes.
La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que dispuso la identificación de las personas involucradas, aunque hasta el momento no se ordenaron detenciones. Los sospechosos quedaron supeditados al avance del expediente judicial, mientras se continúa trabajando para recuperar los teléfonos sustraídos.