Veteranos de rugby “Los Charrúas" donaron cinco bancos al CEMI

El grupo de veteranos de rugby “Los Charrúas” realizó una donación de cinco bancos al Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), de Paraná. Esta contribución, que se logró a través de la Asociación Cooperadora APAFADID, busca ofrecer mayor comodidad a los jóvenes que asisten a este centro, el cual se dedica a la atención de personas con discapacidad.
Cristina Ripari, directora general de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad, expresó a Elonce que “hoy nos hemos encontrado con este regalo, con esta hermosa sorpresa. Estamos muy contentos de haber recibido esta donación que ayuda a nuestros jóvenes a pasar una tarde hermosa de descanso, de mates y demás”.
El CEMI, donde acuden alrededor de 80 alumnos, ofrece diversas modalidades, incluyendo talleres de formación laboral por la mañana y atenciones terapéuticas en la tarde. Según Ripari, la institución ha crecido significativamente en los últimos años, y continúa ampliando su matrícula con el objetivo de ofrecer más servicios a la comunidad.
Por su parte, Héctor Moretti, representante de la Asociación Cooperadora APAFADID, explicó la necesidad de los bancos en el centro. “Falta un poco en la institución, respecto a algunas cosas. Estos chicos por ahí se sentaban en el suelo a tomar mate. Si bien tienen sillas, la donación de los bancos será un lindo aporte para fomentar el diálogo y la interacción entre ellos”, destacó. Además, resaltó la importancia de que la comunidad conozca la institución y sepa que el CEMI está abierto a recibir a chicos con discapacidad a partir de los 16 años, sin límite de edad.
Miguel González, en representación de Los Charrúas, expresó la satisfacción de su grupo por poder realizar una nueva donación: “Nos encontramos de vuelta con otra donación. Estamos re contentos de lo que estamos logrando. Esta es la última que tenemos del año 2025 y después proyectamos el año 2026”, comentó.
En relación a la donación, González detalló que se comunicaron con Héctor Moretti para conocer las necesidades del CEMI y, tras recibir la solicitud de los bancos, se encargaron de gestionar la fabricación de los mismos. “Nos comunicamos con Héctor y le preguntamos qué necesidades tenían. Él nos comentó lo de los bancos, y conseguimos por intermedio de Luis Rodríguez, un carpintero de Villa Urquiza, que los fabricó. Le compramos cinco bancos, los hizo ilustrar y hoy los trajimos para disfrutarlos”, explicó.
Finalmente, el representante de Los Charrúas destacó la relevancia de continuar ayudando a pesar de las dificultades económicas del año. “Todo el mundo está sufriendo por la situación económica, pero siempre ponemos un granito de arena más y logramos el objetivo que tenemos. Vamos por más. Ayudar hace bien, siempre decimos: ayúdennos a ayudar. Es algo fenomenal”, concluyó.
Los cinco nuevos bancos serán utilizados en los espacios verdes del centro, donde los jóvenes podrán disfrutar de su mate, descansar o simplemente compartir momentos de conversación.