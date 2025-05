Una paranaense realiza una rifa para costear un tratamiento de rehabilitación en sus dos piernas. Paola Andrea Bernasconi dialogó con Elonce y contó su historia.

En primer lugar, brindó detalles de su salud y su propósito: “Hace cinco meses que me amputaron (una pierna) y estoy enfocada en movilizarme. Para lograr eso, necesito un recurso monetario. Por eso empecé esta rifa”.

Foto: Elonce.

Luego, ahondó en su situación personal: “Para hacer un tratamiento de rehabilitación, tanto de la pierna derecha que está sana, y la izquierda, que es la que me falta. Hoy no estoy en condiciones de pagarlo porque no tengo una pensión no contributiva o una remuneración que está en el camino. Lleva entre seis meses y un año entre que salga. No me habilitan para entrar a un centro de rehabilitación, salvo que sea particular. Lo que buscaba a través de esta rifa es poder costear”.

El valor de las rifas es de $3.500, con opción hasta dos números. El premio es de $70.000. Sus cuentas en redes sociales (Facebook e Instagram) es Paola Andrea Bernasconi. También se pueden contactar por teléfono por 3436988456.