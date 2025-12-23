Una mamá con cuatro hijos perdió su casa en un incendio y denuncia amenazas: están con lo puesto

REDACCIÓN ELONCE
Una familia enfrenta la pérdida total de su hogar luego de un incendio intencional, mientras denuncia amenazas. Ha quedado en situación de extrema vulnerabilidad y solicita colaboración de la comunidad.
Familia sufrió incendio en su vivienda y necesita ayuda. En la madrugada de hoy, una tragedia sacudió a Daiana Vázquez, madre de cuatro hijos, cuando un incendio intencional descontrolado destruyó por completo su vivienda, ubicada en calle Du Gratty 80, en el barrio Thompson de Paraná.
Según la denuncia de Vázquez, el fuego fue provocado por vandálicos que ingresaron a la propiedad y comenzaron a incendiar las habitaciones, lo que provocó una pérdida total de bienes materiales, incluyendo electrodomésticos, muebles y pertenencias personales.
“Cuando me desperté, alrededor de las 6, escuché ruidos extraños. Miré por la ventana y vi a un oficial sacando a mi hijo más chiquito de 7 años de la habitación. Me asomé, y vi que todo arriba se estaba incendiando, los televisores empezaron a explotar. No quedó nada”, relató. La familia perdió lo poco que tenía y se encuentra ahora en una situación de extrema vulnerabilidad, con solo las ropas puestas.
Denuncia por amenazas previas y sospechas sobre los atacantes
Daiana y su familia sospechan que las personas responsables del ataque son tres individuos, de los cuales dos estarían relacionados con la familia de la afectada. La mujer detalló que había recibido amenazas previas por parte de estas personas, incluyendo amenazas enviadas desde penales. “Tengo capturas de los mensajes que me enviaron desde los penales. Lo presenté en Fiscalía. Mi abogado se está encargando de todo”, explicó Daiana, que ya presentó la denuncia y aportó pruebas, además de señalar a los sospechosos.
A pesar de las graves pérdidas materiales y emocionales que ha sufrido, la mujer sigue luchando por justicia. La situación es aún más compleja debido a que la vivienda donde ocurrió el ataque es de su propiedad, según los documentos judiciales que posee, pero se encuentra en un estado de ruina avanzado.
“Tengo papeles que demuestran que la casa es mía”, expresó la mujer, que aún se encuentra en la vivienda a la espera de una solución.
Ayuda urgente y medidas judiciales
Además de las pérdidas materiales, Vázquez y sus hijos se encuentran en una situación de precariedad, sin ropa, colchones, calzado (36, 37 y 38 sirven) y otros elementos básicos. La familia solicita colaboración urgente de la comunidad para poder cubrir sus necesidades inmediatas. Brindó el siguiente número de contacto: 343 4 602895.