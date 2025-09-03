 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Con más de 250 participantes

Tras el receso, el Club Tech retomó sus actividades en Paraná

La propuesta de educación no formal combina el aprendizaje de nuevas habilidades tecnológicas con el uso lúdico y creativo de las herramientas digitales.  

3 de Septiembre de 2025
Más de 250 participantes en el Club Tech
Más de 250 participantes en el Club Tech

El Club Tech es un espacio gratuito brindado por la Municipalidad de Paraná a través de la Coordinación de Innovación Pública y Transformación Digital, destinado a niños y adolescentes de 6 a 17 años. Infancias y juventudes de la ciudad se sumergen, cada semana, en dinámicas y juegos para experimentar con la tecnología, aprender habilidades del siglo XXI, y sobre todo, trabajar en equipo.

 

“Venimos trabajando con las universidades para desarrollar propuestas pedagógicas concretas en materia de pensamiento computacional, programación y robótica para la segunda parte del año. Los participantes podrán desarrollar sus propios videojuegos o aplicaciones pensando en la ciudad, como por ejemplo para buscar o detectar la fauna paranaense”, comentó Luisina Pocay, coordinadora del Distrito del Conocimiento.

 

El Club Tech, continuidad de la Colonia Tech, sigue con talleres semanales de programación, robótica, diseño 3D, ciencia aplicada y otras disciplinas. Acompañan la iniciativa las principales universidades con sede en Paraná que abordan la temática: la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER; UTN Paraná; y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.

“Los chicos cada vez más tempranamente ingresan al mundo tecnológico, por eso es importante aprender sobre el sentido y el uso a conciencia”, expresó María, madre de una de las chicas.

 

Los encuentros son en las instalaciones del Distrito del Conocimiento, situado en calle Raúl Patricio Solanas, entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin.

 

Tecnología con propósito

El Club Tech no solo abre puertas al mundo de la tecnología: invita a chicas y chicos a animarse a crearla. Cada encuentro es un paso para que las juventudes de Paraná pasen de ser usuarias a protagonistas, explorando un futuro donde la innovación se piensa y se construye desde la ciudad.

Temas:

Club Tech Paraná tecnología Aprendizaje
