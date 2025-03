Transporte urbano: "Hay que analizar si las empresas que se presentaron se ajustan a los pliegos"

Se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná. Tres empresas se presentaron: ETACER S.R.L., Transporte San José S.A. Unión Transitoria (UT) y Micro Ómnibus Saavedra. La comisión evaluadora, compuesta por el Ejecutivo y concejales de cada bloque, decidirá cuál es la oferta más conveniente en los próximos 30 días.

Esta licitación se enmarca dentro de un proceso que comenzó en 2024, con la aprobación de un nuevo marco regulatorio para el transporte urbano, que establece una serie de requisitos para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

El nuevo pliego plantea un sistema más orientado al usuario, con énfasis en flotas sostenibles y estándares de eficiencia. Las empresas deberán cumplir metas ambientales y sociales, y se exige la modernización total de la flota en los próximos siete años. La Municipalidad se encargará del control, fiscalización y supervisión del servicio, con la posibilidad de aplicar multas en caso de incumplimientos.

Este proceso también incluyó una audiencia pública en diciembre, donde se discutieron las condiciones del pliego, y una iniciativa impulsada por la intendenta Rosario Romero para adaptar el servicio a un contexto sin subsidios. ¿Cómo afectarán estos cambios en el servicio a los usuarios y qué desafíos enfrentan las empresas en este nuevo marco regulatorio?

El tema fue debatido en el programa El Ventilador, de Elonce.

David Cáceres, viceintendente de Paraná , comentó que “hubo una decisión política por parte del ejecutivo y la intendenta, porque podría haberse optado por seguir con esta licitación. Se entendía de que no daba para más cómo estaban funcionando y prestando el servicio las empresas actuales. Se decidió generar un proceso, primero generando un nuevo marco normativo para el transporte y la movilidad urbana en Paraná derogando lo que estaba, que entendíamos que no había sido una solución. Luego se inició un proceso de elaboración de los nuevos pliegos. Hoy hablamos de un transporte sustentable y accesible. Es un proceso largo, pero se hace con mucho tiempo de anticipación. La concesión actual finaliza a fin de año”.

Dijo que “hay que tener en cuenta el contexto socio-económico, la crisis macroeconómica, de decisiones políticas del gobierno nacional de retirar el Fondo Compensador de los subsidios, que terminó siendo la estocada al ya deficitario sistema de transporte que teníamos en la ciudad para que termine siendo prácticamente terminado”.

Aclaró que expectativas de recibir subsidio nacional “no hay porque nosotros seguimos albergando y deseamos que los gobiernos provinciales y los gobernadores en particular sigan haciendo fuerza para pelear por esta asistencia al interior del país como se hace en el AMBA”.

“Estas empresas que se presentaron, que ya es un logro que haya habido tres oferentes porque generamos las condiciones para que así sea, saben que la única manera de tener más rentabilidad es generando que más usuarios suban a los colectivos. Eso se hace prestando un servicio eficiente y de calidad. En ese proceso estamos”, dijo.

En el proceso “participaron especialistas, las áreas municipales, universidades, vinieron especialistas y consultores de otros países a traer su mirada, hubo un proceso de convocar a todos los actores sociales cuando el proyecto ingresó al HCD. Se convocó a los vecinos, a organizaciones sociales, a vecinales, a estudiantes universitarios, a trabajadores, a privados. Todas las fuerzas políticas aunaron esfuerzos y el texto que se presentó tuvo muchas modificaciones en función de estas miradas y apreciaciones. Terminó en audiencia pública para después ser sancionado. Todos los plazos se cumplieron, se llamó a licitación y ahora hay que analizar estas propuestas que presentaron las tres empresas. No quiere decir que alguna sea seleccionada, hay que analizar si se ajustan a los pliegos”.

Adelantó que si resulta adjudicataria alguna empresa “en diciembre culmina la actual concesión y en 2026 arranca la otra”.

Comentó que el pliego plantea que “las 11 líneas que tenemos en el ámbito urbano se dividen en tres grupos para que estas empresas puedan pujar por cualquiera de estos grupos o por los tres. Puede haber una, dos o las tres empresas ganadoras. Son individuales, cada una en ese caso tendría un grupo de líneas”.

“Se plantea una comisión evaluadora compuesta por cuatro integrantes del Poder Ejecutivo, pero también un integrante de cada una de las fuerzas políticas que integran el HCD para que sean veedores y que tomen la decisión de a quién se le va a adjudicar. Allí está garantizada la transparencia del proceso”, agregó.

Por otro lado, indicó que “no creo que todo esto sea posible sin subsidios, nosotros percibimos una parte de subsidios por parte del gobierno provincial y a otra gran parte la aporta el gobierno municipal. Sí tenemos que ser muy creativos y empezar a trabajar en cómo generar recursos extra para poder financiar el transporte. El estacionamiento puede ser una de esas medidas y habrá que ver otras. El sistema sin acompañamiento del estado no funcionaría porque no podemos trasladarle todo el costo al usuario”.

“Si alguna de las empresas, o varias, resulta adjudicataria, el transporte va a cambiar en Paraná porque tienen que cumplir condiciones. Mínimamente tienen que tener una antigüedad promedio de los coches de seis años, tienen que ser amigables con el medio ambiente, entre otras cuestiones. Ninguno de los colectivos que hoy circula en Paraná cumple con esas nuevas condiciones”, aseguró.

Sobre las penalidades por incumplir con el servicio, mencionó que “la actual concesión, que este año va a cumplir ocho años, es prácticamente una continuidad de la que tenemos hace 30 años. Son las mismas empresas, la misma logística, estamos con un sistema que viene funcionando hace más de 40 años. Cuando se adjudicó hace ocho años, el gobierno municipal no le exigió que cumpliera con los parámetros de ese contrato”.

“Otra cuestión tiene que ver con las tarifas. Siempre entendí que para subsanar la situación el transporte tenía que tener una forma polinómica para que vaya actualizándose en función de los costos operativos que tiene la prestación del servicio. Con el nuevo pliego, se fue más allá. Está incluida una polinómica que también incluye a los usuarios y su salario, aparte de los costos que tiene una empresa como el combustible, el personal, las cubiertas y otras cuestiones”, dijo.

Y remarcó: "el estado municipal se compromete a hacer cumplir este contrato".