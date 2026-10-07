Tormenta en Paraná: desplegaron 10 equipos y advierten por otro frente en la madrugada

La tormenta en Paraná provocó durante la tarde y noche de este miércoles caída de árboles y postes, voladuras de techos precarios y situaciones de riesgo eléctrico en distintos sectores. Ante el fenómeno, el Comité de Emergencia Municipal desplegó 10 equipos operativos en diferentes puntos de la ciudad y se preparaba para afrontar un posible nuevo frente durante la madrugada.

Desde el área de Defensa Civil Municipal explicaron a Elonce que se puso en marcha un operativo para responder a los pedidos de los vecinos. “Se ha dispuesto un operativo de acción directa para atender fundamentalmente las demandas de los vecinos, que en esta oportunidad están relacionadas con la caída de árboles, postes de luz, postes de empresas de telefonía y la voladura de techos precarios producto de los grandes vientos”, señalaron.

Hasta las primeras horas de la noche, las mayores complicaciones habían sido ocasionadas por las fuertes ráfagas y no por la cantidad de agua caída. “No hemos tenido inconvenientes con la lluvia. Estamos a la espera de cuál va a ser el devenir del pronóstico para poder atender estas contingencias”, indicaron.

Diez equipos desplegados en la ciudad

Desde el Comité de Emergencia destacaron el trabajo conjunto de las diferentes dependencias municipales. “Lo más importante es que tenemos un equipo integrado por las diferentes áreas municipales, con 10 equipos trabajando en todo el ejido de la ciudad para atender en forma inmediata las contingencias, pero fundamentalmente para prepararnos si esto puede ser más complejo en las horas que vienen”, explicaron.

En cuanto a las precipitaciones, hasta ese momento se estimaba que habían caído alrededor de 20 milímetros, aunque el registro podía incrementarse durante el transcurso de la noche.

Uno de los principales inconvenientes ocurrió sobre avenida Laurencena, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calzada. “Tuvimos en calle Laurencena un árbol de gran porte que se cayó y en aproximadamente 40 minutos se pudo liberar el tránsito”, precisaron.

Riesgo eléctrico en Mitre y San Martín

También se produjo una situación de peligro en la zona de Mitre y San Martín. “Lo mismo sucedió en calle Mitre y San Martín, donde tuvimos riesgo eléctrico por una columna electrificada. Personal de Alumbrado Público acudió”, detallaron.

Asimismo, Desarrollo Social intervino en distintos puntos donde existen viviendas precarias y se registraron inconvenientes producto de las ráfagas. Los equipos municipales trabajaron para asistir a las familias afectadas y reducir los riesgos.

Pese a las precipitaciones, desde el municipio remarcaron que hasta ese momento no se habían registrado inconvenientes significativos con el escurrimiento. “No hemos tenido anegamiento de desagües pluviales. Los arroyos vienen funcionando en sus cursos naturales con normalidad, al igual que las calles de la trama vial no pavimentada de la ciudad”, informaron.

Cuáles fueron los sectores más vulnerables

Consultados sobre las zonas que requerían mayor atención, explicaron que los principales puntos se encontraban hacia el oeste y suroeste de Paraná, donde existen sectores bajos que suelen presentar inconvenientes ante precipitaciones.

“Las zonas son las habituales en los distintos sectores vulnerables de la ciudad, en el borde oeste y el suroeste. Son sectores donde con pequeñas precipitaciones se generan grandes anegamientos por una situación de construcciones en zonas bajas”, señalaron.

A ello se sumó el peligro generado por las ráfagas. “Los problemas vinculados con el viento, que arrastra árboles, postes y cables, generan una combinación de anegamientos y riesgo eléctrico. Esos son los principales problemas que estamos atendiendo”, explicaron.

Recomendaron evitar salir

Las autoridades remarcaron además la importancia de mantener despejadas las principales arterias para permitir el desplazamiento de los equipos de emergencia. Las interrupciones registradas en Laurencena y en Mitre y San Martín pudieron solucionarse en menos de una hora.

“Es muy importante no salir en estos momentos y esperar a que pasen las lluvias. Solamente hacerlo en caso estrictamente necesario y no exponernos a riesgos en la calle porque eso nos demanda recursos. Tenemos 10 equipos desplegados en la ciudad, pero si nos exponemos podemos generar una demanda innecesaria”, recomendaron.

El municipio continuaba monitoreando las condiciones meteorológicas debido a que la advertencia inicialmente amarilla fue elevada durante la tarde. “Veníamos con una alerta temprana amarilla que viró bruscamente alrededor de las 18:30 y pasó a alerta naranja. Esa alerta naranja es la que se mantiene en este momento”, indicaron.

Advierten por otro frente durante la madrugada

Desde el Comité de Emergencia señalaron que el primer frente ya había atravesado la ciudad, pero permanecían atentos ante la posibilidad de un nuevo fenómeno durante las próximas horas. “Hubo una primera tormenta. Ahora estamos en una interfaz entre la otra onda que puede estar llegando a la madrugada”, explicaron.

Por ese motivo, el operativo permanecerá activo durante toda la noche. “Era muy importante que este operativo se despliegue rápidamente para poder transitar la noche y la madrugada de la mejor manera posible y que no nos agarre con complicaciones que pueden estar ocurriendo durante la madrugada”, agregaron.

Respecto de la evolución de las condiciones meteorológicas, señalaron: “Esto va minuto a minuto. Estamos trabajando en preparar los equipos para que, en el momento en que sucedan los vientos fuertes o la tormenta con grandes precipitaciones, podamos actuar coordinadamente”.

Asistencia a las familias afectadas

El temporal también provocó daños en viviendas precarias, principalmente por voladuras de techos. Ante esas situaciones, las áreas municipales entregaron elementos para cubrir provisoriamente las estructuras afectadas.

“La asistencia inmediata tiene que ver fundamentalmente con la voladura de techos. Se los ha asistido con lo habitual, que es el toldo, para que puedan cubrir las primeras instancias”, explicaron.

Además, detallaron que se brindó acompañamiento ante pérdidas de elementos básicos. “Se los ha ayudado ante pérdidas relacionadas con cuestiones de alimentación o abrigo. Eso se ha cubierto”, señalaron.

El operativo continuará durante la noche

En los casos relacionados con inconvenientes eléctricos, las cuadrillas municipales trabajaron de manera coordinada con la empresa provincial de energía para reducir los riesgos y atender los puntos afectados.

“Tenemos 10 equipos operativos más la cuadrilla de Alumbrado Público para evitar riesgo eléctrico”, remarcaron desde el Comité de Emergencia.

Finalmente, indicaron que continuarán con el monitoreo durante la noche y la madrugada, con los equipos preparados para intervenir ante nuevas caídas de árboles y postes, voladuras de techos, anegamientos o situaciones vinculadas con la energía eléctrica.