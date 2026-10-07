Monseñor Raúl Martín tras la misa por la Virgen del Rosario: “Hoy es un día de alegría”

Monseñor Raúl Martín tras la misa por la Virgen del Rosario expresó su alegría por la celebración desarrollada este miércoles en la Catedral Metropolitana de Paraná, en el marco de las actividades en honor a la patrona de la ciudad. Debido a las condiciones meteorológicas, no pudo realizarse la tradicional procesión por las calles y los fieles permanecieron dentro del templo.

Al finalizar la ceremonia, el arzobispo de Paraná dialogó con Elonce y destacó el significado de la jornada. “Con mucha alegría, a pesar de que no pudimos salir en la peregrinación, en la procesión, lo hicimos acá y, como les decía, en el corazón también. Hoy es un día de alegría”, manifestó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la Virgen María para los fieles: “Celebrar a la madre siempre significa dejarnos abrazar por la ternura de Dios y saber que ella está siempre, que nunca nos podemos sentir huérfanos, que ante cualquier dificultad nuestra madre nos ayuda y en las alegrías también acrecentamos la presencia de la madre”.

La participación de sacerdotes y niños

La celebración reunió a numerosos sacerdotes, algunos de los cuales llegaron desde diferentes lugares para participar de la festividad. Al ser consultado por la importante presencia de religiosos, Martín señaló: “Han venido algunos de lejos; obviamente que todos no pueden, pero ciertamente vinieron muchos. A mí me sorprendió también”.

Otro de los momentos destacados estuvo protagonizado por los niños que participaron como servidores del altar. Vestidos de blanco y rojo, acompañaron la ceremonia desarrollada ante una Catedral colmada de fieles.

Sobre esa participación, monseñor Martín sostuvo: “Cuando participan niños siempre le da una ternura particular, una inocencia que nos atrae siempre”.

“Esta es la casa de todos”

Ante la imposibilidad de concretar la procesión tradicional por las condiciones meteorológicas, la celebración continuó dentro de la Catedral y se realizó un recorrido por las naves del templo con la imagen de Nuestra Señora del Rosario.

Al referirse a la presencia de los fieles, el arzobispo destacó que el templo permanece abierto a toda la comunidad. “Yo creo que la Catedral no se abrió porque está abierta siempre y para todos. Eso es bueno que lo sepamos. Hoy, gracias a Dios, a raíz del tiempo, se dejó invadir la Catedral y vinimos todos a casa, porque esta es la casa de todos”, afirmó.

De esta manera, la celebración patronal tuvo que adaptar parte de su programación, pero reunió igualmente a una multitud dentro de la Catedral Metropolitana para rendir homenaje a Nuestra Señora del Rosario.

Una bendición especial para enfermos, tristes y personas solas

Antes de finalizar el diálogo con Elonce, monseñor Martín dejó una bendición destinada especialmente a quienes atraviesan momentos difíciles, así como a las personas enfermas o que se encuentran solas.

“De una manera especial le pedimos al Señor, a través de nuestra madre, la Virgen del Rosario, que nos alcance su bendición, especialmente a aquellos que están enfermos, tristes o solos. Que sea consuelo y esperanza para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”, expresó.