Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo para frenar la “producción excesiva” global

Argentina firmó un acuerdo para frenar la producción excesiva global junto con Estados Unidos y otras 13 economías. La iniciativa apunta a sectores como vehículos, baterías, semiconductores y paneles solares y prevé crear plataformas específicas de cooperación.
Argentina firmó un acuerdo para frenar la producción excesiva global junto con Estados Unidos y otras 13 economías, en una iniciativa destinada a abordar la denominada “sobrecapacidad estructural” en sectores manufactureros estratégicos. La declaración conjunta fue informada este miércoles 7 de octubre por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
El entendimiento fue suscripto por representantes de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
La iniciativa se apoyó en las discusiones mantenidas durante la reunión de ministros de Comercio del G20 desarrollada previamente en Milwaukee, Wisconsin. Este miércoles, funcionarios de las economías involucradas se reunieron al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para comenzar a trabajar sobre el problema.
Qué plantea el acuerdo internacional
El documento expresó la preocupación de los países firmantes por situaciones en las que la capacidad y producción de determinadas economías supera persistentemente la demanda mundial y se encuentra sostenida por políticas y prácticas consideradas ajenas al funcionamiento del mercado.
Aunque el comunicado oficial no mencionó directamente a China entre sus objetivos, la cuestión de la sobrecapacidad industrial china estuvo en el centro de las discusiones impulsadas por Estados Unidos durante la reunión del G20. Washington cuestionó especialmente los subsidios y otras políticas estatales que, según su posición, generan distorsiones en el comercio internacional.
La preocupación alcanza a sectores estratégicos de la industria mundial. Entre ellos aparecen los automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
Crearían plataformas específicas por sectores
Los países acordaron avanzar en la creación de plataformas sectoriales específicas destinadas a estudiar la sobrecapacidad y producción estructural y analizar medidas para enfrentar sus efectos sobre los mercados.
La declaración también convocó a los países a tomar medidas para terminar con aquellas políticas y prácticas ajenas al mercado que, según los firmantes, distorsionan el funcionamiento comercial y perpetúan niveles de producción superiores a la demanda global.
Según el documento, la sobrecapacidad puede generar distorsiones en los precios y patrones de producción, afectar la innovación y la competencia y representar un desafío para los socios comerciales. Los países involucrados también plantearon su preocupación por las consecuencias sobre las industrias y el empleo locales.
La posición impulsada por Estados Unidos
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que durante la presidencia norteamericana del G20 diferentes economías plantearon su preocupación por casos de capacidad y producción estructural que superaban persistentemente la demanda mundial, publicó NA.
Estados Unidos había llevado el tema a la reunión de ministros de Comercio del G20 realizada en Milwaukee, donde se debatieron además cuestiones vinculadas al trabajo forzoso en las cadenas globales, el principio de Nación Más Favorecida y el uso coercitivo del comercio de alimentos.
Con su adhesión, Argentina quedó integrada al grupo de economías que buscará coordinar acciones frente a los desequilibrios generados por la sobreproducción en sectores manufactureros considerados estratégicos.