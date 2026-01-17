Se realiza el primer Festival “Antifascista” en Paraná con talleres, bandas y actividades

El encuentro se lleva a cabo este sábado y reúne propuestas culturales, música en vivo, talleres y espacios para público de distintas edades. También se organizó una colecta de útiles escolares destinada a un proyecto social.
El primer Festival “Antifascista” se desarrolla este sábado 17 de enero en la ciudad de Paraná, en el espacio cultural Almacén De Los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. La actividad es gratuita y forma parte de una propuesta que incluye talleres, espectáculos y acciones comunitarias impulsadas por organizaciones locales.
Según indicaron los responsables, el Festival “Antifascista” tiene como objetivo abrir un espacio cultural y social con participación de distintos grupos artísticos.
Talleres, música y feria
Desde la organización señalaron que la programación contempla talleres, una feria con expositores provenientes de diferentes provincias y bandas musicales que se presentarán durante la tarde y la noche. “Estamos por comenzar el festival ya en breve”, expresó Loreley Galop, quien destacó que la propuesta incluye actividades para niños y adultos y que habrá un despliegue artístico continuo hasta la medianoche.
Uno de los talleres consiste en la utilización de elementos electrónicos reciclados para producir sonidos y música. Según explicaron, primero se abordarán aspectos técnicos y luego se realizará una intervención performativa.
Donaciones y acciones comunitarias
Además del contenido cultural, el Festival “Antifascista” incorporó una colecta de útiles escolares destinada a un proyecto de boxeo popular con niñas y niños de la Isla Maciel. La iniciativa se canaliza a través de trabajadores sociales y profesores que integran ese espacio.
Leandro Getino, otro de los organizadores, señaló que para el grupo es importante realizar actividades en la vía pública y en contacto con los vecinos: “La idea es crear una comunidad”, mencionó durante el diálogo con Elonce, al describir la participación de bandas visitantes y feriantes.
Espacio familiar y cierre
La propuesta incluye juegos y un domo geodésico para los más pequeños, en tanto que las presentaciones musicales están previstas a partir de las 18. La organización informó que el festival se extenderá hasta las 00 y que continuará evaluando nuevas acciones durante el año.