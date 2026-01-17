 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realiza el primer Festival “Antifascista” en Paraná con talleres, bandas y actividades

El encuentro se lleva a cabo este sábado y reúne propuestas culturales, música en vivo, talleres y espacios para público de distintas edades. También se organizó una colecta de útiles escolares destinada a un proyecto social.

17 de Enero de 2026
Festival "Antifascista".
Festival "Antifascista". Foto: Elonce.

El primer Festival “Antifascista” se desarrolla este sábado 17 de enero en la ciudad de Paraná, en el espacio cultural Almacén De Los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. La actividad es gratuita y forma parte de una propuesta que incluye talleres, espectáculos y acciones comunitarias impulsadas por organizaciones locales.

 

Según indicaron los responsables, el Festival “Antifascista” tiene como objetivo abrir un espacio cultural y social con participación de distintos grupos artísticos.

 

Talleres, música y feria

 

Desde la organización señalaron que la programación contempla talleres, una feria con expositores provenientes de diferentes provincias y bandas musicales que se presentarán durante la tarde y la noche. “Estamos por comenzar el festival ya en breve”, expresó Loreley Galop, quien destacó que la propuesta incluye actividades para niños y adultos y que habrá un despliegue artístico continuo hasta la medianoche.

 

El festival se extenderá hasta las 00. Foto: Elonce.

 

Uno de los talleres consiste en la utilización de elementos electrónicos reciclados para producir sonidos y música. Según explicaron, primero se abordarán aspectos técnicos y luego se realizará una intervención performativa.

 

Donaciones y acciones comunitarias

 

Además del contenido cultural, el Festival “Antifascista” incorporó una colecta de útiles escolares destinada a un proyecto de boxeo popular con niñas y niños de la Isla Maciel. La iniciativa se canaliza a través de trabajadores sociales y profesores que integran ese espacio.

 

Loreley Galop y Leandro Getino organizadores. Foto: Elonce.

 

Leandro Getino, otro de los organizadores, señaló que para el grupo es importante realizar actividades en la vía pública y en contacto con los vecinos: “La idea es crear una comunidad”, mencionó durante el diálogo con Elonce, al describir la participación de bandas visitantes y feriantes.

 

Espacio familiar y cierre

 

La propuesta incluye juegos y un domo geodésico para los más pequeños, en tanto que las presentaciones musicales están previstas a partir de las 18. La organización informó que el festival se extenderá hasta las 00 y que continuará evaluando nuevas acciones durante el año.

