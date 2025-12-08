Se iluminó el Paseo Navideño en Plaza de las Colectividades

Este lunes por la noche, feriado nacional por el Día de la Virgen, el Paseo Navideño en Plaza de las Colectividades se iluminó y volvió a convertirse en un punto de encuentro familiar en Paraná. La iniciativa permite a los visitantes disfrutar de un circuito lleno de luces y decoración temática.

A pesar de algunas lloviznas, el público se animó a recorrer las carpas y los distintos rincones iluminados de la Costanera Baja. Los niños disfrutaron especialmente del trineo y de los puestos con figuras navideñas. La idea es que cada familia se lleve un recuerdo del paseo y pueda replicar la experiencia en sus casas.

Diversión y tradición para toda la familia

El paseo incluye diferentes puntos fotográficos, carpas con productos y golosinas, y espacios para que los niños escriban sus cartas a Papá Noel.

La iluminación, los adornos y los rincones temáticos buscan consolidar la tradición y generar un ambiente de alegría y encuentro para grandes y chicos.

Un mes de diciembre lleno de luces y emociones

El Paseo Navideño permanecerá durante todo diciembre, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de la plaza y de las múltiples actividades. Desde juegos, fotos y recorridos por los arbolitos hasta la gastronomía típica del lugar, la propuesta busca mantener viva la ilusión navideña en Paraná.

Al ser consultada por su lista de deseos, Agustina, de 12 años, comentó: “Paz y amor, que hace falta”. Luego, acompañada de su papá, agregó: “Estoy necesitando un Iphone 15 también”.

Otra niña, Abril, de 6 años, relató: “Ya tengo pensando mi regalo. Quiero una muñeca bebé, de esas que se parecen a las de verdad y una patineta de capibara”.

“Ya hicimos el árbol y la cartita, estamos esperando a Pará Noel”, contaron los niños mientras recorrían el paseo. La experiencia combina tradición, juegos y luces, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la ciudad.